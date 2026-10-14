Crece el deseo de un cambio de gobierno y el temor a una reelección de Milei

La situación económica del país no repunta y crece el pesimismo sobre lo que vendrá: cada vez más encuestados consideraron que el año que viene el panorama será aún peor. Si bien el presidente Javier Milei mantiene sus niveles de aprobación, también aumentaron el rechazo a su gestión y su imagen negativa. En ese contexto, creció el deseo de un cambio de gobierno frente a una administración que fue percibida como beneficiosa sólo para algunos sectores, lejos de las mayorías. También aumentó el rechazo a la posibilidad de que Milei sea reelegido en 2027 para gobernar otros cuatro años. Sin embargo, la encuesta deja un llamado de atención para la principal fuerza opositora: el peronismo también registró altos niveles de rechazo y un eventual balotaje se perfila parejo.
Los datos surgen del último y extenso sondeo QMonitor, realizado por la consultora QSocial entre el 5 y el 28 de septiembre. La aprobación de la gestión de Milei se mantuvo en el 35%, igual que el mes anterior, pero la desaprobación subió dos puntos y llegó al 61%. La pérdida de respaldos se concentró en los electores identificados con el PRO y la UCR: apoyos prestados que ahora muestran desencanto. Las expectativas para el año que viene también empeoraron: un 30% consideró que el país estará mejor, mientras que un 49% sostuvo que estará peor, cuatro puntos más que en agosto.
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La percepción, ya muy extendida, que Milei gobierno sólo pensando en determinados sectores: así respondió el 68% de los encuestados. Tan sólo un 28% respondió que la gestión tenía como su objetivo el bienestar de la mayoría de la población.