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Fernando Cibeira
Encuestas 2026

Crece el deseo de un cambio de gobierno y el temor a una reelección de Milei

La desaprobación de la gestión llegó al 61% y empeoraron las expectativas económicas para el año próximo. El sondeo de QSocial también dejó una advertencia para el peronismo: sus altos niveles de rechazo mantienen parejo un eventual balotaje.

14 de octubre, 2026 | 00.05

La situación económica del país no repunta y crece el pesimismo sobre lo que vendrá: cada vez más encuestados consideraron que el año que viene el panorama será aún peor. Si bien el presidente Javier Milei mantiene sus niveles de aprobación, también aumentaron el rechazo a su gestión y su imagen negativa. En ese contexto, creció el deseo de un cambio de gobierno frente a una administración que fue percibida como beneficiosa sólo para algunos sectores, lejos de las mayorías. También aumentó el rechazo a la posibilidad de que Milei sea reelegido en 2027 para gobernar otros cuatro años. Sin embargo, la encuesta deja un llamado de atención para la principal fuerza opositora: el peronismo también registró altos niveles de rechazo y un eventual balotaje se perfila parejo.

Los datos surgen del último y extenso sondeo QMonitor, realizado por la consultora QSocial entre el 5 y el 28 de septiembre. La aprobación de la gestión de Milei se mantuvo en el 35%, igual que el mes anterior, pero la desaprobación subió dos puntos y llegó al 61%. La pérdida de respaldos se concentró en los electores identificados con el PRO y la UCR: apoyos prestados que ahora muestran desencanto. Las expectativas para el año que viene también empeoraron: un 30% consideró que el país estará mejor, mientras que un 49% sostuvo que estará peor, cuatro puntos más que en agosto.

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La percepción, ya muy extendida, que Milei gobierno sólo pensando en determinados sectores: así respondió el 68% de los encuestados. Tan sólo un 28% respondió que la gestión tenía como su objetivo el bienestar de la mayoría de la población. 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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