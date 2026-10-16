Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 16 de octubre

Un economista cercano a Milei pidió devaluar: "Tipo de cambio real más alto"

Alberto Ades, economista cercano a Javier Milei y mencionado como posible reemplazante de Luis Caputo, planteó la necesidad de un tipo de cambio real más alto para aliviar a los sectores afectados por las importaciones. Advirtió que no todas las actividades lograrán sobrevivir y reconoció las dificultades de aplicar una devaluación sin acelerar la inflación. Sus declaraciones profundizan las diferencias sobre el rumbo económico del Gobierno en plena recesión.