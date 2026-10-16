Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 16 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 4 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 16 de octubre
El mercado de contado con liqui opera este viernes, 16 de octubre, con una actualización normal: la compra del dólar CCL se ubica en $1613.9356 y la venta en $1619.5971, mientras que la variación registra un 0,40%.
Hace 19 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 16 de octubre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, opera este viernes, 16 de octubre, en el mercado de bonos con compra a $1531.96 y venta a $1534.39, mientras registra una variación de -0,00% en la actualización de su cotización.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 16 de octubre
En la actualización de este viernes, 16 de octubre, el dólar Oficial del Banco Nación se cotiza a $1480 para la compra y $1530 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 16 de octubre
El dólar blue, referencia del mercado informal, cotiza este viernes, 16 de octubre, a $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de -0,32%. La actualización normal de sus precios mantiene así la referencia para quienes operan fuera del sistema formal, mientras el mercado sigue de cerca el comportamiento de la divisa estadounidense.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 15 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
23:23 | 14/10/2026
Cuando todas las opciones son malas
Es la “bazuca” de la que por estos días habló Milei para enfrentar a los “desestabilizadores” del mercado: esa que primero era de 75.000 millones de dólares y a los pocos días ya había subido a 125.000 millones. A esta altura no hace falta aclarar que los números del Gobierno carecen de toda credibilidad.
20:21 | 14/10/2026
Milei y Caputo atrasaron el dólar otro 1% y se disparó la fuga de divisas
El peso se apreció 1,3% durante septiembre, cuando la inflación alcanzó 1,9% y la devaluación sólo 0,3%, pero desde el pico del precio del dólar del mes pasado lleva acumulado una caída de 1%. Se disparó la fuga de divisas, la recesión se extenderá y se aleja un rebote de la economía que esté motorizado por una mejora del mercado interno.
La apreciación del peso y la pérdida de poder de compra del salario, profundizada cuando se analiza el ingreso disponible de las familias, fracasaron como instrumentos para controlar el proceso inflacionario
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
13:35 | 13/10/2026
Economía busca renovar vencimientos por $4,86 billones para evitar que vaya al dólar
La operación se produce en un mes con compromisos superiores a los $22 billones y mientras el Gobierno sostiene que tiene asegurado el financiamiento para 2027, aunque la pausa en la colocación de bonos en moneda extranjera mantiene las dudas sobre el programa financiero.
12:47 | 13/10/2026
Sin cambios en el dólar oficial, subió el blue pero bajaron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
10:28 | 13/10/2026
¿A cuánto cerrará el dólar este 2026?
Con la cotización oficial rozando los $1.535, registrate en El Destape y dejá tu prnóstico en el foro de suscriptores.
16:10 | 12/10/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El mercado cambiario inicia la semana con el feriado. Si bien no hay valores de referencia ni mercados abiertos para operar, estas son las cotizaciones al cierre del viernes.
A cuánto cotiza el dólar este 12 de octubre
16:03 | 12/10/2026
A cuánto va a llegar el dólar en diciembre
El Banco Central publicó las nuevas proyecciones del mercado para el cierre del año. Los analistas ajustaron sus estimaciones sobre el tipo de cambio, la inflación y la actividad económica.
El valor del dólar según REM
10:40 | 12/10/2026
Milei aseguró que tendrá U$S 125.000 millones para enfrentar una corrida en 2027
El Presidente afirmó que el Gobierno contará con divisas provenientes del comercio, acuerdos de financiamiento, swaps y contratos de dólar futuro. También sostuvo que la Argentina llegará mejor preparada que en las elecciones de 2025.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 12 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 11 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
13:07 | 10/10/2026
Un economista cercano a Milei pidió devaluar: "Tipo de cambio real más alto"
Alberto Ades, economista cercano a Javier Milei y mencionado como posible reemplazante de Luis Caputo, planteó la necesidad de un tipo de cambio real más alto para aliviar a los sectores afectados por las importaciones. Advirtió que no todas las actividades lograrán sobrevivir y reconoció las dificultades de aplicar una devaluación sin acelerar la inflación. Sus declaraciones profundizan las diferencias sobre el rumbo económico del Gobierno en plena recesión.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 10 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.