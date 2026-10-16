El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington sopesa el uso de la bomba GBU-43/B, conocida coloquialmente como 'la madre de todas las bombas', contra Irán. Además, el gobierno estadounidense aseguró que más de 40 buques comerciales transitaron durante el último día a través del estrecho de Ormuz a pesar de las restricciones y ataques por parte del régimen iraní. En paralelo, China dijo que Israel debería detener y revertir su "establecimiento forzoso" de asentamientos en el territorio bajo ocupación de Cisjordania. Conocé las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, minuto a minuto.
Trump anticipó que podría usar "la madre de todas las bombas" contra Irán
Cómo continúa la Guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en vivo. Guerra entra Hutíes y Arabia Saudita. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente.
Hace 1 hora
China instó a Israel a revertir el "establecimiento forzoso" de asentamientos en Cisjordania
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo al presidente israelí, Isaac Herzog, que Israel debería detener y revertir su "establecimiento forzoso" de asentamientos en el territorio bajo ocupación de Cisjordania, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado emitido el viernes.
China siempre ha defendido que la cuestión palestina es la mayor injusticia histórica de este siglo, según le dijo Wang a Herzog durante una reunión celebrada en Azerbaiyán, añadió el ministerio.
En ese sentido, China cree que la "solución de dos Estados" es el camino correcto hacia una resolución y que la prioridad inmediata es abrir plenamente el acceso a la Franja de Gaza para evitar que se extienda una "catástrofe" humanitaria, añadió Wang.
Hace 1 hora
Estados Unidos aseguró que más de 40 buques transitaron por el Estrecho de Ormuz durante el último día
Estados Unidos aseguró que más de 40 buques comerciales transitaron durante el último día a través del estrecho de Ormuz a pesar de las restricciones y ataques por parte de Irán en la zona, antes de denunciar que el reciente hundimiento de un buque de bandera singapurense fue causado por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria.
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señaló que el 'GFS Pride' "fue alcanzado por un proyectil de la Guardia Revolucionaria", después de que el organismo afirmara que se hundió tras chocar con una mina nava. "El buque se hundió cuando era remolcado hacia la costa", dijo.
"A pesar del ataque, los buques comerciales siguen transitando por el estrecho de Ormuz, cuyas rutas principales permanecen libres de minas; más de 40 barcos navegaron por la zona en las últimas 24 horas", manifestó en un mensaje publicado a través de redes sociales.
En este sentido, negó las afirmaciones de Teherán sobre su control de esta vía estratégica e hizo hincapié en que "Estados Unidos y sus socios regionales controlan el estrecho, mientras los buques comerciales continúan transitando por él a pesar de la agresión injustificada de la Guardia Revolucionaria".
Hace 1 hora
Trump advirtió que podría usar "la madre de todas las bombas" contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington sopesa el uso de la bomba GBU-43/B --conocida coloquialmente como MOAB, 'la madre de todas las bombas'-- contra Irán y reiteró que la guerra con Irán "va a terminar muy pronto, de una forma u otra", en medio de la falta de avances durante los últimos meses en las conversaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.
"La 'madre de todas las bombas' no es (una bomba) nuclear", dijo Trump en una entrevista concedida a Newsmax, tras ser preguntado sobre si sopesa el uso de este armamento tras las 'midterms' del 3 de noviembre para atacar instalaciones nucleares en Irán. "No es nuclear en absoluto, es simplemente una bomba extremadamente grande", explicó tras remarcar que Washington "no tiene por qué" usar armas nucleares contra Irán.
"Es como una pequeña bomba nuclear. La MOAB es una bomba grande, pero no es nuclear", manifestó, sin especificar si autorizó su uso o un objetivo potencial para el ataque. Sin embargo, insistió en que el programa nuclear iraní "está enterrado bajo millones de toneladas de montaña" tras las ofensivas de junio de 2025 y febrero de 2026 junto a Israel.
07:38 | 15/10/2026
Crece la tensión en el estrecho de Ormuz tras el ataque a dos buques
Cómo continúa la Guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en vivo. Guerra entra Hutíes y Arabia Saudita. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente.
17:40 | 14/10/2026
Irán intensifica los ataques en Ormuz: hundieron dos buques portacontenedores
Denunciaron el hundimiento de dos buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos acusa a Irán de una escalada de ataques iraníes en las últimas horas.
08:49 | 14/10/2026
Netanyahu resalta la "identidad judía" y llama a "evitar la islamización" europea
Escala la tensión entre Irán, Estados Unidos y Gran Bretaña por acusaciones por un posible ataque aéreo con drones a la base RAF Fairford. El estrecho de ormuz continúa cerrado.
08:58 | 12/10/2026
Con Ormuz cerrado y la escalada militar en la región, crece la presión sobre el petróleo
Irán mantiene su posición y reclama que Estados Unidos cumpla los compromisos ya asumidos en el diálogo anterior. Mientras, escala la guerra entre Arabia Saudita y Yemén. El precio del barril no para de crecer.
El estrecho de Ormuz permanece cerrado luego de fallidas negociaciones entre EE.UU. e Irán
13:18 | 11/10/2026
Se intensifica la guerra entre los hutíes y Arabia Saudita: nuevos ataques a aeropuertos
Tras el letal ataque al aeropuerto de Riad, el conflicto se extiende entre contraofensivas aliadas en Yemen y tensiones marítimas entre Washington y Teherán.
Al menos 12 personas murieron y 309 resultaron heridas en un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudita.
11:56 | 10/10/2026
Teherán muestra enojo con Rubio y Putin se propuso mediar entre Irán y EE.UU.
El presidente ruso le informó a Washington cuáles son las condiciones de Irán para terminar la guerra, ofreciéndose como intermediario, mientras que en Teherán varios altos funcionarios se mostraron enojados con las declaraciones de Marco Rubio sobre la República Islámica.
16:24 | 09/10/2026
Alertan que en junio y julio fueron atendidos 1.200 palestinos por ataques de Israel
Los datos, arrojados por Médicos Sin Fronteras (MSF), dan cuenta de la avanzada israelí sobre el territorio de Gaza, donde ya murieron más de 74.000 palestinos en los últimos tres años.
08:51 | 09/10/2026
Trump prometió un anuncio "grande" mientras sube el brent e Irán atacó un petrolero
El presidente Donald Trump dará "un importante anuncio" sobre la guerra en Irán, mientras las autoridades de Teherán confirmaron haber atacado un buque petrolero en el estrecho de Ormuz.
08:19 | 08/10/2026
Trump aseguró que no atacará a Irán antes de las elecciones de Estados Unidos
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 8 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
09:15 | 07/10/2026
Las autoridades de Gaza anuncian 74.250 muertos en tres años de ofensiva de Israel
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 7 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
09:53 | 06/10/2026
Netanyahu afirmó que Hamás podría lanzar ataques antes de las elecciones de Israel
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este martes 6 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
09:32 | 05/10/2026
Se dispara el petróleo mientras Irán advierte que no abrirá el estrecho de Ormuz
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 5 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
15:18 | 03/10/2026
Flydubai: Emiratos Árabes dijo que el copiloto intentó tomar el control del avión
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos señalaron que el copiloto del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv atacó al comandante con un hacha de emergencia.
09:28 | 03/10/2026
Ataques en Ormuz: proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros
La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que los ataques sucedieron por separado.