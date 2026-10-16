Trump anticipó que podría usar "la madre de todas las bombas" contra Irán

Estados Unidos aseguró que más de 40 buques comerciales transitaron durante el último día a través del estrecho de Ormuz a pesar de las restricciones y ataques por parte de Irán en la zona, antes de denunciar que el reciente hundimiento de un buque de bandera singapurense fue causado por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señaló que el 'GFS Pride' "fue alcanzado por un proyectil de la Guardia Revolucionaria", después de que el organismo afirmara que se hundió tras chocar con una mina nava. "El buque se hundió cuando era remolcado hacia la costa", dijo.

"A pesar del ataque, los buques comerciales siguen transitando por el estrecho de Ormuz, cuyas rutas principales permanecen libres de minas; más de 40 barcos navegaron por la zona en las últimas 24 horas", manifestó en un mensaje publicado a través de redes sociales.

En este sentido, negó las afirmaciones de Teherán sobre su control de esta vía estratégica e hizo hincapié en que "Estados Unidos y sus socios regionales controlan el estrecho, mientras los buques comerciales continúan transitando por él a pesar de la agresión injustificada de la Guardia Revolucionaria".