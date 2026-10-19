Mal dato para la actividad: fuerte caída de las importaciones y de la inversión

Las importaciones volvieron a caer en septiembre y encendieron una nueva alarma sobre el nivel de actividad económica. Según el INDEC, las compras al exterior sumaron U$S 7.060 millones, 1,8% menos que hace un año, pero el dato de fondo es más duro: las cantidades importadas se desplomaron 11,2%. La inversión tampoco levanta: el volumen de bienes de capital cayó 16,6% y el de piezas y accesorios, 11%.

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Importaciones: menos compras en volumen

La baja en dólares fue moderada porque la suba de precios, de 10,4%, compensó buena parte del derrumbe en volumen. Pero son las cantidades las que muestran cuánto compra efectivamente la economía, y su caída alcanzó a todos los usos económicos.

Con relación a agosto, la serie desestacionalizada de importaciones subió apenas 0,2% y la tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios. Es decir, no hay señales de recuperación.

Una menor demanda de insumos, equipos y bienes finales importados suele anticipar menor producción y consumo. Por eso el dato es una mala señal para la actividad económica.

La inversión no levanta

El golpe más fuerte se concentra en los rubros ligados a la inversión:

Bienes de capital: cayeron 10,4% en valor, U$S 164 millones menos, con una baja de 16,6% en las cantidades y una suba de 7,4% en los precios. La caída se explicó sobre todo por los equipos de transporte industriales (U$S -154 millones).

Piezas y accesorios para bienes de capital: bajaron 3,5% en valor (USD -46 millones). Las cantidades retrocedieron 11% y los precios subieron 8,5%.

También caen en el acumulado del año

La tendencia no es nueva. Entre enero y septiembre, las importaciones de bienes de capital bajaron 6,5% en valor y 13,9% en cantidades. Las de piezas y accesorios se contrajeron 17,5% en valor y 25,9% en volumen, la caída más pronunciada de todos los usos.

En el total de los nueve meses, las importaciones sumaron U$S 56.069 millones, 2,5% menos, con cantidades en baja de 9,7%.

El resto de las compras al exterior

Los demás usos también mostraron menos volumen en septiembre:

Vehículos de pasajeros: -27,2% en valor y -21,6% en cantidades.

Bienes de consumo: -2,5% en valor y -8,5% en cantidades.

Combustibles y lubricantes: subieron 3,5% en valor, pero las cantidades se hundieron 29,4%.

Bienes intermedios: crecieron 11,9% en valor gracias a precios 15,7% más altos; las cantidades bajaron 3,2%.

Exportaciones en alza y superávit en la balanza comercial

Del otro lado, las exportaciones alcanzaron U$S 10.036 millones, con una suba de 23,5% interanual: los precios aumentaron 16,4% y las cantidades, 6,1%. Combustibles y energía lideró con un alza de 89,1%.

Así, la balanza comercial registró un superávit de U$S 2.976 millones, U$S 2.039 millones más que en septiembre de 2025, y acumuló 34 meses consecutivos con saldo positivo. En lo que va del año, el saldo suma U$S 21.198 millones.

Sin embargo, el superávit se explica en parte por la retracción de las compras externas, un síntoma de una economía que importa menos porque produce e invierte menos.