El gobierno de Javier Milei mantiene las tensiones por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En tanto, aumenta la presión entre Patricia Bullrich y Victoria Villaruel quien aceleró el desembarco de Adorni en el Senado, en plena crisis por su patrimonio. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Bullrich: “Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni”
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Bullrich: “Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni”
La senadora Patricia Bullrich afirmó hoy que “el presidente Javier Milei considera que no existen razones” para desplazar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros.
En declaraciones televisivas, Bullrich sostuvo que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni” y remarcó que no existe “nada que cuestionarle al presidente de la Nación”, respecto de su respaldo al integrante del Gabinete.
Hace 2 horas
Tras el escándalo de Adorni, la oposición busca avanzar sobre la ley de Inocencia Fiscal
Comenzaron a debatir iniciativas que excluyen a funcionarios públicos y a personas políticamente expuestas del régimen. Adorni, su esposa y al menos otros 13 funcionarios se adhirieron a este sistema.
En medio del escándalo por la situación patrimonial de Manuel Adorni y su continuidad como jefe de Gabinete, la oposición reabrió en el Congreso el debate sobre la ley de Inocencia Fiscal, que entró en vigencia el 2 de enero pasado. No sólo Adorni, sino al menos otros 13 funcionarios ingresaron a este régimen que permite regularizar ingresos sin necesidad de justificar su origen. "Todas las leyes de este Gobierno tienen nombre y apellido y ésta tiene el de Adorni y otros más, como Sturzenegger, Espert y varios otros funcionarios", sostuvo el diputado Carlos Castagneto durante una reunión de la comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Ante los legisladores expusieron especialistas en materia tributaria, que coincidieron en señalar que la norma funciona en los hechos como un blanqueo permanente y puede convertirse en una vía para el lavado de activos de origen ilegal, incluidos fondos provenientes de hechos de corrupción.
Hace 3 horas
El Senado votará la moción de censura a Adorni la semana que viene
En la reunión de labor parlamentaria, se bajó la sesión prevista para mañana. Pese a que el Jefe de Gabinete anunció que iba a dar su informe de gestión, queda sin efecto ante la interpelación que impulsa la oposición en la Cámara alta. El poroteo que miran Javier y Karina Milei.
Manuel Adorni esquivó el Congreso, pero por una semana. En la reunión de labor parlamentaria del Senado, los presidentes de bloque acordaron posponer la sesión prevista para mañana, pero se hará la semana que viene. En esa jornada, se tratará la interpelación con miras a la moción de censura del jefe de Gabinete, que acumuló problemas para justificar parte de su incremento patrimonial y, en esas marchas y contramarchas, se contradijo con lo que declaró ante el Congreso.
Hace 3 horas
La Justicia ordenó medidas para contrastar la débil coartada de Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita cursó en las últimas horas una serie de medidas para contrastar la veracidad de la débil defensa que esgrimió Adorni, quien dijo que se hizo de 500 mil dólares invirtiendo en Bitcoin. El representante del Ministerio Público Fiscal cursó pedidos a la Comisión Nacional de Valores para investigar la presunta adquisición de criptoactivos, requirió ingresos al country Indio Cuá e hizo foco en un dudoso gasto de $8 millones en blanquería. También averigua si el exvocero tuvo un paso por la Fundación Iberoamericana entre 2017 y 2023.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está cada vez más complicado en la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación, cursó en las últimas horas una serie de medidas de prueba para contrastar la veracidad de la débil defensa que esgrimió el coordinador de ministros, quien dijo que se hizo de 500 mil dólares invirtiendo en Bitcoin desde 2013. Según pudo reconstruir El Destape, el fiscal realizó una serie de pedidos a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar la presunta adquisición de criptoactivos por parte del jefe de ministros; requirió ingresos al country Indio Cuá Golf Club para profundizar en las obras que se hicieron en la casa que Adorni compró con su esposa Bettina Angeletti; hizo foco en un dudoso gasto de 8 millones de pesos en blanquería así como en un posible paso del exvocero por la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. Policita, a su vez, busca determinar si la madre de quien fuera la voz del gobierno se mudó también a un barrio privado.
Hace 8 horas
Un equilibrio hermoso
De las premisas del mercado no se desprende ni se desprenderá la mejora de la economía real. Lo que el equipo económico todavía no consigue precisar es qué factores podrían impulsar la actividad si el consumo interno continúa deprimido.
Hace 8 horas
Mate amargo: la desregulación hunde a yerbateros y acelera la concentración
El kilo de hoja verde cayó de $400 a menos de $100 y ya se multiplican la venta de tierras y la migración laboral hacia Brasil. Mientras diez empresas dominan el mercado e imponen condiciones a costa de una economía regional en retroceso.
Hace 10 horas
El fiscal pidió la indagatoria de Espert por lavado, pero el juez resolvió dilatar la cita
El fiscal Fernando Domínguez considera probado que el exdiputado recibió y mantuvo ocultos 200 mil dólares de Fred Machado, actualmente detenido en Estados Unidos a la espera de juicio. En una llamativa decisión, el juez Lino Mirabelli resolvió postergar la medida a la espera de producir nueva prueba.
Hace 11 horas
La UBA quedó entre las 100 mejores del mundo y alertó por el ajuste de Milei
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 84 del ranking QS 2027. Aunque mantuvo su liderazgo regional, advirtió por el impacto del desfinanciamiento sobre la investigación científica.
Hace 11 horas
Dora, jubilada: "La estamos pasando mal, estamos endeudados hasta el cuello"
La jubilada contó la difícil situación que vive su familia frente al recorte de medicamentos y la incapacidad para saldar sus deudas. "Antes vivíamos un poquito mejor", apuntó.
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Hace 12 horas
La inflación mayorista bajó en mayo, aunque fue mayor que la minorista
Se redujo a la mitad respecto a abril, aunque siguió estando varias décimas arriba del IPC del 2,1% del mes pasado.
Hace 13 horas
El BID se suma al Banco Mundial con una garantía a Argentina de USD550 millones
Permitirá movilizar fondos para reformas estructurales y así ayudar al pago de los vencimientos de deuda de julio.
Hace 13 horas
La FED no bajó las tasas pese a la presión de Trump y la ilusión de Milei
Kevin Warsh, el elegido de Trump, perdió su primera batalla y Javier Milei también lo lamenta. El proceso inflacionario en Estados Unidos se aceleró por el impacto de la guerra en Medio Oriente.
Hace 13 horas
La industria aceitera le mete presión a Caputo por la privatización del Paraná
Las empresas nucleadas en la CIARA CEC quieren una definición sobre el proceso privatizador. También le reclamaron al ministro de Economía para que la empresa ganadora deje de pagar IVA por el servicio de dragado y balizamiento.
Hace 13 horas
La UIA volvió a fulminar a Milei: "La gente empieza a darse cuenta"
Uno de los principales referentes del organismo alertó por la situación que atraviesa el país y advirtió por el cierre de 26.500 empresas desde que Milei llegó a la Casa Rosada.
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Milei y Kicillof se posicionan rumbo al balotaje presidencial en Colombia
Tanto el Presidente como uno de los principales líderes de la oposición se expresaron a favor de dos candiatos distintos. Milei dijo hablar con el líder de la extrema derecha y Kicillof se plegó a una solicitada a favor del elegido por Petro.
Hace 14 horas
Revés para Milei: la Justicia frenó la privatización de AYSA
La justicia de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a la presentación que había hecho el Defensor del Pueblo bonaerense, quien denunció que la privatización comprometía derechos medioambientales.
Hace 15 horas
Mientras crece la presión por Adorni, Pullaro celebró la visita de Milei
El gobernador contó que el propio Presidente le confirmó su participación en la ceremonia de este sábado, en la que también estará el jefe de Gabinete. Planteó que el acto patrio debe estar por encima de las diferencias políticas.