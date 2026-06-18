Bullrich: “Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni”

La senadora Patricia Bullrich afirmó hoy que “el presidente Javier Milei considera que no existen razones” para desplazar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros.

En declaraciones televisivas, Bullrich sostuvo que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni” y remarcó que no existe “nada que cuestionarle al presidente de la Nación”, respecto de su respaldo al integrante del Gabinete.