Israel lanza nuevos ataques mientras Irán desmiente el acuerdo anunciado por Trump

La guerra entre Estados Unidos e Irán atraviesa horas de incertidumbre. Donald Trump afirmó que ambas partes aprobaron un memorando de entendimiento y sugirió que un acuerdo podría firmarse en los próximos días, pero el gobierno iraní desmintió que exista un entendimiento definitivo. En paralelo, Israel lanzó nuevos ataques contra el sur de Líbano, una señal de que la tensión militar en la región continúa. En los mercados, la expectativa de una eventual desescalada hizo retroceder el precio del petróleo, aunque persisten las dudas sobre el futuro de las negociaciones. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este viernes 12 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.