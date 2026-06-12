La guerra entre Estados Unidos e Irán atraviesa horas de incertidumbre. Donald Trump afirmó que ambas partes aprobaron un memorando de entendimiento y sugirió que un acuerdo podría firmarse en los próximos días, pero el gobierno iraní desmintió que exista un entendimiento definitivo. En paralelo, Israel lanzó nuevos ataques contra el sur de Líbano, una señal de que la tensión militar en la región continúa. En los mercados, la expectativa de una eventual desescalada hizo retroceder el precio del petróleo, aunque persisten las dudas sobre el futuro de las negociaciones. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este viernes 12 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Israel lanza nuevos ataques mientras Irán desmiente el acuerdo anunciado por Trump
El presidente estadounidense aseguró que existe un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto, pero Teherán lo negó. Mientras tanto, Israel volvió a atacar objetivos en el sur de Líbano y los mercados siguen atentos a la evolución de las negociaciones.
Hace 2 horas
EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente
Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra objetivos iraníes por orden de Donald Trump y profundizó la escalada militar en Medio Oriente. Irán denunció ataques contra infraestructura civil, respondió con ofensivas sobre bases estadounidenses en la región y puso en duda la continuidad de las negociaciones de paz.
Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos en Irán por orden del presidente Donald Trump y profundizó la escalada militar que amenaza con romper definitivamente el frágil alto el fuego establecido desde abril. La ofensiva fue este mismo miércoles, horas después de que Teherán respondiera con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait.
Hace 2 horas
Las bolsas europeas suben ante las esperanzas de un acuerdo entre EEUU e Irán
El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania
Las bolsas europeas subían al inicio de la sesión del viernes, con todos los principales índices registrando ganancias superiores al 1%, mientras que los precios del petróleo bajaban ante las esperanzas de un avance diplomático en Oriente Medio.
Hace 2 horas
Trump dice que el acuerdo con Irán está cerca mientras persiste la tensión en el estrecho de Ormuz
Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán
Las esperanzas de paz entre Irán y Estados Unidos aumentaron el viernes, después de que el presidente Donald Trump afirmara que podría firmarse un acuerdo durante el fin de semana, aunque Teherán señaló que aún no había tomado una decisión definitiva al respecto.
Hace 12 horas
Una aliada de Milei pidió sancionar a ministro israelí y prometió mantener respaldo a Kiev
La primera ministra italiana Georgia Meloni condenó la violencia israelí contra los palestinos en Cisjordania, además de cruzar al ministro de Seguridad Nacional de Israel por sus agresiones verbales contra los activistas de la flotilla humanitaria, que intentó llevar ayuda a Gaza.
06:53 | 11/06/2026
Tras los ataques de Trump, el gobierno de Irán cerró "por completo" el estrecho de Ormuz
El Ejército iraní informó el cierre "por completo" del estrecho de Ormuz durante la madrugada. La noticia trascendió después de que el presidente Donald Trump anunciara la cancelación de los ataques previstos para este jueves por la noche.
06:57 | 10/06/2026
EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente
Lo anunciaron las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dicen que son "ataques en defensa propia". Irán ya había advertido que responderá a cada nuevo bombardeo norteamericano. La posibilidad de que se reactive la guerra parece cada vez más certera.
18:00 | 09/06/2026
Una publicación reveló que Israel mató a 114 niños de disparos en la cabeza y fue premiada
La investigación periodística, hecha por dos periodistas del diario holandés De Volkskrant, reveló cómo los militares israelíes asesinaron a un centenar de niños en Franja de Gaza. Los autores lo denunciaron como un "modus operandi" del Ejército de Israel.
10:50 | 09/06/2026
Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación
Dos argentinos permanecen secuestrados en Libia y desde hace cinco días no hay noticias sobre su estado de salud. Se trata de Paula Giménez y Lucas Aguilera, quienes se encuentran junto a otros ocho voluntarios del convoy humanitario Sumud Magreb.
Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación
05:55 | 09/06/2026
Cada vez más lejos de un acuerdo: Irán negó un ataque y EE.UU. lo bombardeó igual
Mientras Israel continúa bombardeando Líbano y matando civiles, la tensión se volvió a instalar entre Estados Unidos e Irán. Pese a que Trump dijo que las negociaciones están en la "fase final", un acuerdo parece cada vez menos probable.
19:57 | 08/06/2026
ONU: los ataques de Israel contra Beirut ya costaron U$S 365 millones a los libaneses
La agencia de Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD, calculó que más de 400 edificios y decenas de departamentos sufrieron distintos grados de daños por los constantes bombardeos de Israel desde marzo pasado. Ya en abril, el Gobierno libanés había denunciado más 3.000 millones de dólares en pérdidas.
08:54 | 08/06/2026
Israel e Irán detuvieron sus ataques tras la escalada militar del fin de semana
La reactivación de la guerra en Medio Oriente sacudió la apertura de los mercados asiáticos. Finalmente, la presión del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump logró frenar la escalada aunque tanto Teherán como Tel Aviv se cruzaron nuevas amenazas.
22:18 | 07/06/2026
Tras desplome bursátil por escalada en Medio Oriente rebotan bonos y acciones
Tras escuchar durante varios días que EE.UU. estaba cerca de un acuerdo con Irán, los ataques volvieron con fuerza: Israel atacó el sur de Beirut e Irán, a Israel. Trump le pidió a Netanyahu que desescale.
11:54 | 07/06/2026
Barcos pagan hasta USD 2 millones para transitar por el estrecho de Ormuz
09:46 | 07/06/2026
Volvió a estallar la guerra: Israel bombardeó Irán y Líbano; e Irán atacó Israel
Trump llamó a Netanyahu y le pidió que no responda a los ataques de Irán, pero no lo consiguió. Pese a sus promesas de estar cerca de un acuerdo que calme los mercados financieros, el presidente de EE.UU. no consiguió frenar lo que parece ser el reinicio de la guerra.
11:09 | 06/06/2026
Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada
Mientras el presidente de EE.UU. asegura "nuevos éxitos" en las negociaciones, aseguran desmantelar nuevos ataques marítimos de Irán.
07:35 | 05/06/2026
Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano
La escalada se produjo horas después de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington. Un bombardeo israelí en el sur libanés dejó al menos un muerto y 14 heridos, mientras Hezbolá respondió con un ataque contra posiciones israelíes.