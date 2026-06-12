Trump dice que el acuerdo con Irán está cerca mientras persiste la tensión en el estrecho de Ormuz

Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán

Las esperanzas de paz entre Irán y Estados Unidos aumentaron el viernes, después de que el presidente Donald Trump afirmara que podría firmarse un acuerdo durante el fin de semana, aunque Teherán señaló que aún no había tomado ‌una decisión definitiva al respecto.

El acuerdo, de confirmarse, ‌supondría el avance diplomático más significativo hasta la fecha para poner fin a la guerra que dura ya tres meses, la cual ha causado miles de víctimas y ha disparado los precios mundiales de la energía después de que Irán cerrara prácticamente el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

"Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el jueves.

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"El estrecho se abrirá oficialmente tan pronto como firmemos, lo que podría ser pronto, muy pronto, quizá durante el fin de semana en Europa", dijo, y añadió que el vicepresidente JD Vance asistiría a la firma ​del acuerdo.

Cuando se le preguntó si ⁠el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había aprobado el acuerdo, Trump respondió: "Tengo entendido que la respuesta es ‌sí".

Desde mediados de marzo, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que estaba cerca un acuerdo con Irán ⁠para poner fin a la guerra. Ambas partes se han intercambiado ataques ⁠esta semana, lo que ha puesto a prueba el alto el fuego anunciado en abril.

Los medios iraníes informaron de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, había declarado que gran parte del acuerdo estaba ultimado, pero que Irán no cedería ⁠en sus líneas rojas.

"No hemos llegado a una conclusión definitiva sobre este asunto", afirmó. "Se trata de una cuestión muy ​importante que actualmente están examinando los órganos decisorios pertinentes".

LOS MERCADOS SE RECUPERAN A PESAR DE ‌LA INCERTIDUMBRE

Las bolsas asiáticas se sumaban el viernes a un ‌fuerte repunte global ante la esperanza de que el acuerdo de paz pueda finalmente materializarse, mientras que los precios del ⁠petróleo caían a mínimos de dos meses.

Aun así, la tensión siguió siendo alta en el estrecho de Ormuz, donde las fuerzas estadounidenses derribaron dos drones de ataque iraníes de un solo uso después de que Teherán intentara atacar buques comerciales que transitaban por esta vía marítima vital, según informó un funcionario estadounidense.

El ejército iraní impidió que un petrolero transitara por el estrecho, según informaron ​los medios estatales, que ‌también informaron del sonido de explosiones en la madrugada del viernes.

El anuncio de Trump se produjo después de que cancelara los ataques militares previstos contra Irán, alegando avances en las negociaciones.

"Es un memorándum de entendimiento muy sólido, aunque un poco conceptual", dijo Trump a los periodistas.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo de paz debe garantizar que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear. Irán niega que esté buscando ese tipo de arma.

Las ⁠exigencias de Irán incluyen el levantamiento de las sanciones internacionales, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control sobre el estrecho de Ormuz.

"Lo importante es que no habrá armas nucleares en Irán. Eso significa que no se desarrollarán ni se comprarán", dijo Trump más tarde durante un acto de campaña celebrado por teléfono.

ATAQUES DE REPRESALIA

El jueves por la mañana, Trump afirmó que Estados Unidos golpearía a Irán "muy duro esta noche" y que, en última instancia, quería tomar su centro neurálgico de infraestructura petrolera, la isla de Kharg.

El conflicto se ha convertido en un quebradero de cabeza político para la Casa Blanca, ya que las encuestas ‌muestran que la popularidad de Trump se hunde ante la indignación de los votantes por los altos precios de la gasolina.

Algunos republicanos han expresado abiertamente su preocupación de que la impopularidad de la guerra pueda costarles el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Sin embargo, las consideraciones políticas de Trump también incluyen satisfacer a los sectores más duros respecto a Irán dentro de su Partido Republicano, quienes frustraron un intento anterior para que cualquier acuerdo cierre el camino a Teherán para desarrollar un arma nuclear.

La reacción de ‌otras potencias de Oriente Medio también será crucial.

Trump dijo en las redes sociales que el acuerdo había sido aprobado por países como Israel, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en un comunicado, tras la conversación entre el líder israelí y ‌Trump, que Israel no era parte ⁠del memorándum de entendimiento con Irán.

Netanyahu expresó su agradecimiento por el compromiso de Trump de garantizar un acuerdo que incluya la retirada de material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación ​de la producción de misiles y el fin del apoyo a los grupos afines regionales, según se desprende del comunicado.

Teherán ha exigido el fin de los ataques israelíes en Líbano, donde han continuado los combates en una guerra paralela entre Israel y los milicianos de Hezbolá respaldados por Irán.

Con información de Reuters