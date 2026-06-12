Las bolsas europeas suben ante las esperanzas de un acuerdo entre EEUU e Irán

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas subían al inicio de la sesión del viernes, con todos los principales índices ‌registrando ganancias superiores ‌al 1%, mientras que los precios del petróleo bajaban ante las esperanzas de un avance diplomático en Oriente Medio.

El crudo Brent caía más de un 2%, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, después de que el presidente de EEUU, Donald ​Trump, cancelara los ⁠planes de atacar Irán, lo que redujo ‌los temores a una escalada de las ⁠hostilidades. [O/R]

El índice paneuropeo STOXX ⁠600 avanzaba un 1,2% hasta los 628,81 puntos a las 0720 GMT y se encaminaba hacia una subida semanal ⁠del 1%. Todos los sectores, excepto el ​energético , registraban ganancias.

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El índice de referencia ‌rompió el jueves una ‌racha de cuatro días de pérdidas, ya que ⁠los inversionistas asimilaron la subida de tasas del Banco Central Europeo y, en gran medida, hicieron caso omiso de la escalada retórica en ​torno al ‌conflicto entre EEUU e Irán.

Las acciones de viajes y ocio lideraban las ganancias sectoriales con un alza del 3,4%, mientras que Lufthansa y Air France se disparaban un 4,6% y un ⁠5,7%, respectivamente.

Los bancos subían un 2,3%, con Barclays y Standard Chartered subiendo más de un 2%.

Los fabricantes de equipos de IA Legrand y Schneider Electric avanzaban un 1% y un 1,4%, respectivamente.

Novo Nordisk avanzaba un 0,4% después de que la autoridad reguladora británica de medicamentos aprobara el jueves la pastilla ‌para adelgazar de la farmacéutica, lo que convierte a Reino Unido en el primer mercado de Europa donde los pacientes pueden acceder al tratamiento oral.

Entre otras empresas destacadas, el operador de juegos online Entain subía ‌un 3,2% después de que Barclays elevara la calificación del sector europeo del juego a "ponderación de mercado".

En cuanto ‌a los datos, ⁠la inflación alemana se moderó ligeramente hasta el 2,7% en mayo, mientras que ​la economía británica se contrajo un 0,1% en abril.

Con información de Reuters