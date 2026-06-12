Las bolsas europeas suben ante las esperanzas de un acuerdo entre EEUU e Irán

Las bolsas europeas subían al inicio de la sesión del viernes, con todos los principales índices registrando ganancias superiores al 1%, mientras que los precios del petróleo bajaban ante las esperanzas de un avance diplomático en Oriente Medio.
El crudo Brent caía más de un 2%, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, cancelara los planes de atacar Irán, lo que redujo los temores a una escalada de las hostilidades. [O/R]
El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 1,2% hasta los 628,81 puntos a las 0720 GMT y se encaminaba hacia una subida semanal del 1%. Todos los sectores, excepto el energético , registraban ganancias.
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El índice de referencia rompió el jueves una racha de cuatro días de pérdidas, ya que los inversionistas asimilaron la subida de tasas del Banco Central Europeo y, en gran medida, hicieron caso omiso de la escalada retórica en torno al conflicto entre EEUU e Irán.
Las acciones de viajes y ocio lideraban las ganancias sectoriales con un alza del 3,4%, mientras que Lufthansa y Air France se disparaban un 4,6% y un 5,7%, respectivamente.
Los bancos subían un 2,3%, con Barclays y Standard Chartered subiendo más de un 2%.
Los fabricantes de equipos de IA Legrand y Schneider Electric avanzaban un 1% y un 1,4%, respectivamente.
Novo Nordisk avanzaba un 0,4% después de que la autoridad reguladora británica de medicamentos aprobara el jueves la pastilla para adelgazar de la farmacéutica, lo que convierte a Reino Unido en el primer mercado de Europa donde los pacientes pueden acceder al tratamiento oral.
Entre otras empresas destacadas, el operador de juegos online Entain subía un 3,2% después de que Barclays elevara la calificación del sector europeo del juego a "ponderación de mercado".
En cuanto a los datos, la inflación alemana se moderó ligeramente hasta el 2,7% en mayo, mientras que la economía británica se contrajo un 0,1% en abril.
Con información de Reuters