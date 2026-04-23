EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

El Gobierno puso fecha a la reunión de su mesa política para ajustar la agenda parlamentaria

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

El presidente Javier Milei ya se encuentra en el país tras su gira por Israel  y tendrá su primera actividad con una reunión con un empresario reconocido de Estados Unidos. En tanto, el Gobierno enfrenta el escándalo de Manuel Adorni. Paralelamente, las encuestas empiezan a mostrar que la imagen del mandatario se encuentra cada vez más resentida. En este escenario, la administración mileísta busca avanzar con la agenda parlamentaria para aprobar, entre otros proyectos, la reforma electoral. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

Hace 4 minutos

Milei centraliza poder en la Jefatura de Gabinete con Adorni bajo la lupa judicial

La Jefatura de Gabinete de Ministros absorbe competencias estratégicas que van desde el control legal de la comunicación hasta el manejo de la base de datos social y tributaria más grande del país.

Manuel Adorni y Karina Milei en Casa Rosada.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Javier Milei destrozó a María Laura Santillán: "Operadora"

Javier Milei se la agarró con María Laura Santillán luego de que esta expusiera a su gobierno en LN+.

Javier Milei siempre estuvo en una cruzada contra el periodismo desde que asumió como presidente, aunque en los últimos tiempos esa animosidad se hizo más evidente que nunca. No son pocas las veces en las que el jefe de gobierno manifestó que los trabajadores de prensa "en un 95% son basuras humanas" y que la gente "no odia lo suficiente" a los que ejercen esa profesión.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Alerta pensiones por discapacidad ANSES: Milei envió el proyecto para dar miles de baja

El proyecto ya ingresó al Senado. Auditoría, reempadronamiento y recorte encubierto por inflación.

Un clima de máxima incertidumbre rodea a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, cuyo pago se hace a través de ANSES. El proyecto de ley del gobierno de Javier Milei, titulado oficialmente "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que ingresó al Senado, busca auditar y reempadronar a más de 1,2 millones de personas, estableciendo reglas estrictas que, de no cumplirse, derivarán en la quita automática del beneficio.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Javier Milei se reunirá con Peter Thiel en la Casa Rosada 

El presidente Javier Milei recibirá este jueves al empresario estadounidense Peter Thiel. El horario del cónclave será a las 14 en Casa Rosada.

 

Thiel es un reconocido ejecutivo de Silicon Valley de 58 años. Fue cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk y luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook.

 

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

 

El encuentro con Thiel será la primera actividad del jefe de Estado luego de su viaje por Israel, país que lo invitó a la celebración por el Día de la Independencia. Y tras haber anunciado vía redes sociales que el oficialismo intentará aprobar en el Congreso un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

 

Hace 2 horas

Gebel seduce al círculo rojo y definirá si es candidato después del Mundial

El showman de California cerró su gira por el país con una agenda que mezcló empresarios, sindicalistas y gobernadores. Hábil declarante, ofrece definiciones políticas viscosas aunque con perfil más alejado de Milei. Busca mostrar que es auditable y rechaza ir a internas con el peronismo.

Leer la nota completa

Hace 4 horas

Hace 8 horas

El regreso de la droga de la deuda

Leer la nota completa

Hace 8 horas

De 1,5 a 3 salarios mínimos: alquilar cuesta el doble que hace dos años atrás

Los precios de los alquileres aumentan por encima de la inflación y, sobre todo, de los salarios al punto de que alquilar demanda una porción creciente del ingreso -que ya puede superar el 50%- y se vuelve inaccesible incluso para sectores con empleo formal.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

El Gobierno postergó pagos para esconder el déficit primario de marzo

El equipo económico postergó el pago de 4,4 billones de gastos de marzo que impactó en una suba de 1,4 billones de la deuda flotante, para esconder el déficit primario registrado ese mes e informar que registró su superávit de 0,9 billones. El mercado sigue con preocupación la caída de la recaudación impositiva.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Denuncian a dos periodistas de TN por filmar la Casa Rosada

La denuncia la realizó Casa Militar. El presidente Javier Milei celebró la medida. "Basuras inmundas que portan credencial de periodistas", espetó.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

El sector de discapacidad protestó contra el ajuste de Milei

Familiares y organizaciones de discapacidad protestaron contra el ajuste y el nuevo proyecto oficial sobre pensiones por invalidez, que genera fuerte rechazo.

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Leer la nota completa

Hace 15 horas

El hijo de una jubilada declaró que Adorni le debe otros 65 mil dólares no declarados

Pablo Martín Feijoo declaró este miércoles en Tribunales y confirmó que tenía un acuerdo de palabra con el jefe de Gabinete. En caso de confirmarse, la transacción se realizó con dinero fuera del sistema legal y del control de los organismos de recaudación.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Uno a uno, qué cambios impulsa la reforma electoral de Milei

El Gobierno Nacional dio a conocer el documento con los cambios que pretende impulsar antes de las elecciones presidenciales de 2027. Cuáles son las principales modificaciones al sistema electoral actual.

Leer la nota completa

Hace 16 horas

Eliminar las PASO: Milei apuró al Congreso y el Gobierno sale desesperado a buscar votos

En el oficialismo negocian con el PRO, parte de Provincias Unidas y con algunos gobernadores. Confían en que lograrán los votos de la suspensión de las PASO del año pasado. Pero advierten sobre los triunfos legislativos de febrero: "Partidos de verano no cuentan". 

Leer la nota completa

Hace 18 horas

Hace 18 horas

Milei elimina las PASO y aumenta tope de aportes privados: qué dice la reforma electoral

A un año y medio de las elecciones presidenciales, el Gobierno Nacional quiere multiplicar 17 veces el límites permitido para el aporte de los privados.

Leer la nota completa

Hace 18 horas

El Gobierno reactivó la reforma electoral y encendió alarmas en la oposición

Mientras el oficialismo busca recuperar la iniciativa política, referentes de la oposición y aliados cuestionan la solidez de la propuesta y advierten sobre un posible "retroceso democrático".

El proyecto oficial propone eliminar las PASO y modificar el financiamiento de campañas políticas.

Leer la nota completa
Trending
Dólar
Cuánto cotiza el dólar tras una jornada inestable
Las más vistas