Líbano espera que se prorrogue el alto el fuego en la reunión de Washington

Coches calcinados apilados en el lugar de un ataque israelí en Beirut, Líbano

Enviados libaneses e israelíes se reunirán por segunda vez en dos semanas en Washington el jueves, sobre la base de unos contactos incipientes entre ambos Estados, mientras Líbano espera que se prorrogue un frágil ‌alto el fuego entre Hezbolá e Israel.

La tregua ‌de 10 días, mediada por Estados Unidos, expira el domingo. Como muestra de su fragilidad, Hezbolá, respaldado por Irán, dijo el martes que había lanzado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a violaciones israelíes, mientras que Israel también acusó al grupo de incumplir el cese de hostilidades.

Las hostilidades entre Hezbolá e Israel se reavivaron el 2 de marzo, cuando el grupo abrió fuego en apoyo de Teherán en la guerra regional. La mediación de Washington sobre Líbano surgió en paralelo al intento de Pakistán de poner fin a la guerra de Estados Unidos con Irán, que ​había exigido que Líbano formara parte ⁠de un alto el fuego.

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Washington ha negado cualquier vínculo entre ambos frentes.

Más de 2.400 personas han muerto en ‌Líbano desde que Israel lanzó una ofensiva en respuesta al ataque de Hezbolá del 2 de ⁠marzo, según las autoridades libanesas. Israel se ha apoderado de una ⁠franja de territorio en la frontera donde sus tropas siguen desplegadas, y sostiene que busca crear una zona de seguridad para proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbolá, que lanzó cientos de cohetes contra Israel durante ⁠el conflicto.

Un responsable libanés dijo que la reunión del jueves se centraría en dos puntos del orden del ​día: prorrogar el alto el fuego y explorar una fecha para negociaciones ampliadas ‌más allá del nivel de los embajadores, en las que ‌Líbano presionaría para lograr una retirada israelí, el regreso de libaneses detenidos en Israel y la delimitación ⁠de la frontera terrestre.

La posición de Líbano es que una prórroga del alto el fuego es un requisito previo para que las conversaciones avancen hacia esas negociaciones ampliadas, dijo el responsable.

Hezbolá, que afirma que el alto el fuego en Líbano fue fruto de la presión iraní, ha condenado a Beirut por buscar conversaciones con Israel, lo que refleja divisiones más ​amplias con el ‌Gobierno, que desde hace un año busca el desarme pacífico de Hezbolá.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo en un discurso que Israel había tomado una "decisión histórica de negociar directamente con Líbano después de más de 40 años", al tiempo que calificó al país de "Estado fallido".

"Hago un llamamiento al Gobierno de Líbano: trabajemos juntos contra el Estado terrorista que Hezbolá construyó en su territorio. Esa cooperación ⁠la necesitan ustedes incluso más que nosotros", afirmó.

El ejército israelí dijo que había matado el martes a dos combatientes que habían cruzado su "línea defensiva avanzada" en el sur de Líbano y se habían acercado a soldados israelíes, y aseguró que habían violado el alto el fuego.

LÍDER DRUSO PIDE UNA AGENDA CLARA, QUE INCLUYA LA RETIRADA ISRAELÍ

Está previsto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asista a la reunión del jueves. Líbano estará representado por su embajadora en Washington, Nada Moawad, e Israel, por su embajador, Yechiel Leiter.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha citado entre sus objetivos poner fin a los ataques israelíes ‌contra Líbano y lograr la retirada de las tropas israelíes. En un discurso pronunciado el viernes, dijo que el alto el fuego debería transformarse en "acuerdos permanentes que preserven los derechos de nuestro pueblo, la unidad de nuestra tierra y la soberanía de nuestra nación".

Al anunciar el alto el fuego el 16 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había instruido a Rubio, al vicepresidente J. D. Vance y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para trabajar ‌con ambos países con el fin de lograr una paz duradera.

Líbano e Israel permanecen oficialmente en estado de guerra desde la creación de Israel en 1948.

El más alto cargo estatal chií de Líbano, el presidente del Parlamento Nabih Berri, se opone a negociaciones ‌cara a cara con Israel ⁠y sostiene que Beirut podría haber negociado de manera indirecta.

El principal dirigente druso de Líbano, Walid Jumblatt, dijo el martes que lo máximo que Líbano podría ofrecer es una actualización del acuerdo ​de armisticio de 1949 con Israel.

En declaraciones a periodistas tras una reunión con Berri, Jumblatt dijo que debería haber una agenda clara para las conversaciones que incluya la retirada de las tropas israelíes que siguen en el sur de Líbano.

(Información adicional de Jana Choukeir en Dubái; escrito por Tom Perry; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)