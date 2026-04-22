Legisladores británicos aprueban prohibición de fumar de por vida a los que tengan menos de 18 años hoy

Imagen de archivo de una persona fumando un cigarrillo en Londres, Reino Unido.

Los menores de 18 años en Reino Unido, así como todas las personas ‌que nazcan en ‌el futuro, no podrán comprar jamás cigarrillos de forma legal tras la aprobación por parte de los legisladores de nuevas restricciones más estrictas sobre el consumo de tabaco.

El proyecto de ley sobre tabaco y vapeadores eleva anualmente en un año ​la edad mínima ⁠para comprar tabaco, a partir de las ‌personas nacidas el 1 de enero de ⁠2009 o más tarde, ⁠lo que significa que los grupos de edad afectados se enfrentan a una prohibición de por vida.

La ⁠ley, que recibirá la sanción real la ​próxima semana, también endurece los controles ‌sobre el vapeo, incluyendo la ‌prohibición de la venta de sus productos ⁠y los relacionados con la nicotina a menores de 18 años y la restricción de la publicidad, la exposición en tiendas, la distribución ​gratuita y ‌los descuentos.

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El Gobierno afirma que las medidas contribuirán a reducir el tabaquismo y a evitar que los jóvenes se vuelvan adictos a la nicotina, aliviando así la presión ⁠a largo plazo sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés).

El secretario de Salud, Wes Streeting, afirmó que la aprobación del proyecto de ley es un momento histórico para la salud de la nación.

"Los niños de Reino Unido formarán parte ‌de la primera generación libre de humo, protegidos de una vida de adicción y daños", afirmó.

"Más vale prevenir que curar: esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el NHS y contribuirá a un ‌Reino Unido más saludable", agregó.

Según estimaciones oficiales, el tabaquismo causa alrededor de 64.000 muertes y 400.000 ingresos hospitalarios ‌al año ⁠en Inglaterra y le cuesta al NHS unos 3.000 millones de libras esterlinas (4.000 ​millones de dólares) anualmente, con unos costos económicos más amplios que superan los 20.000 millones de libras.

(1 dólar = 0,7394 libras)

(Editado en español por Carlos Serrano)