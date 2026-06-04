Suizo Embolo recibe visto bueno para incorporarse a su selección en EEUU

FOTO ARCHIVO-Breel Embolo de Suiza disputa el balón ante el alemán Florian Wirtz

El delantero suizo Breel Embolo se reunirá con sus ‌compañeros en Estados ‌Unidos el viernes tras recibir la autorización para el visado que había retrasado su salida hacia el Mundial, informó Federación Suiza de Fútbol.

Embolo se perdió el ​vuelo del ⁠equipo a California el martes ‌después de que su ⁠autorización de viaje ⁠ESTA fuera sometida a una revisión adicional apenas unas horas antes de ⁠la salida, lo que le ​obligó a permanecer en ‌Suiza mientras el ‌resto de la plantilla viajaba ⁠a su base de entrenamiento en San Diego.

"Acabamos de ser informados de que se ha ​aprobado ‌el visado de Breel Embolo. Por lo tanto, podrá viajar a Estados Unidos. Se espera que se incorpore al ⁠equipo el viernes", declaró la federación en un comunicado.

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El jugador, de 29 años, acudió el miércoles a una cita en la embajada de Estados Unidos en Berna después de ‌que las autoridades estadounidenses solicitaran comprobaciones adicionales relacionadas con un caso judicial derivado de un altercado ocurrido en Basilea en 2018.

Suiza se ‌prepara para el Mundial, que comienza la próxima semana. En la fase ‌inicial integrará ⁠el Grupo B, donde se medirá con Canadá -uno ​de los organizadores, Qatar y Bosnia y Herzegovina.

Con información de Reuters