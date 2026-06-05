Elecciones en Real Madrid: Enrique Riquelme prometió ir a buscar a Jürgen Klopp si gana la presidencia

La campaña electoral en el Real Madrid sumó un capítulo de altísimo impacto a pocas horas de la votación. Enrique Riquelme, el candidato que busca cortar con la hegemonía de Florentino Pérez, anunció oficialmente este viernes que su proyecto deportivo tiene como principal objetivo contratar al director técnico alemán Jürgen Klopp.

Durante una conferencia de prensa en Madrid, Riquelme evitó dar el nombre en primera instancia, pero minutos después lanzó un comunicado confirmando la apuesta por el extécnico del Liverpool. Esta es una decisión delegada por completo en la figura de Raúl González Blanco, quien se perfila como su futuro director deportivo. El candidato detalló en la nota que Raúl ya trabaja con enorme intensidad en la construcción del proyecto de la próxima década y que, al dirigir el área deportiva, le corresponde liderar la elección para la conducción técnica.

"Raúl nos ha trasladado un único nombre. El de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo", detalla el comunicado. "Ese entrenador es Jürgen Klopp. Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid. Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia", explica.

La misión de convencer al DT de Red Bull

La promesa de la lista opositora implica un fuerte desafío logístico y de seducción ya que Klopp se apartó de la dirección técnica en 2024 tras cerrar su ciclo en Anfield. Desde principios de 2025, se desempeña como director global de fútbol del grupo Red Bull, habiendo manifestado públicamente que no planea regresar a las canchas a corto plazo.

Al respecto, el candidato explicó que son conscientes de que Klopp rechazó numerosas ofertas, pero que precisamente por eso creen que el desafío del Real Madrid es diferente, ya que es una institución única capaz de unir tradición, valores y excelencia. Riquelme aseguró que, si este domingo los socios le conceden su confianza, el próximo lunes Raúl González se pondrá en contacto con el técnico alemán para trasladarle personalmente el proyecto y la voluntad de que lidere esta nueva etapa.

Riquelme estuvo acompañado en su plataforma por otras tres leyendas de la institución de la envergadura de Vicente del Bosque, Fernando Hierro e Iker Casillas, a quienes les agradeció la valentía de comprometerse con la lista para buscar lo mejor para el club.

Hacia el cierre de su campaña, el candidato opositor hizo un fuerte hincapié en el valor democrático de la jornada de este domingo, buscando movilizar a la masa societaria frente al oficialismo. Riquelme recordó que el club pasará por un proceso electoral con opción de elegir en las urnas por primera vez en 20 años, dado que Florentino Pérez solía renovar su mandato de forma automática ante la falta de rivales que cumplieran las exigentes condiciones estatutarias. Por este motivo, pidió formalmente al socio que, vote lo que vote, concurra a las urnas el próximo domingo para coronar un día muy especial para todo el madridismo.

Con información de EuropaPress.