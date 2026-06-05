El nuevo juego del Mundial de Netflix se juega sin joystick: cómo usar tu celular para ganar la Copa

La propuesta busca acercar la experiencia de la Copa del Mundo a millones de usuarios.

Netflix y la FIFA lanzarán el próximo 11 de junio FIFA World Cup: Launch Edition, un nuevo videojuego oficial del Mundial 2026 que estará disponible sin costo adicional para todos los suscriptores de la plataforma. La propuesta busca acercar la experiencia de la Copa del Mundo a millones de usuarios con un formato simple, accesible y pensado para jugar en grupo desde el living de casa.

A diferencia de los tradicionales simuladores de fútbol, este título no requiere una consola ni controles dedicados. Los jugadores solo necesitarán una televisión compatible con Netflix y un teléfono celular, que funcionará como mando mediante la lectura de un código QR. El objetivo es ofrecer partidas rápidas y fáciles de aprender, incluso para quienes nunca jugaron un videojuego de fútbol.

Cómo es FIFA World Cup: Launch Edition

El nuevo juego forma parte de la estrategia de Netflix para expandir su catálogo de videojuegos y coincide con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La experiencia permitirá elegir cualquiera de las 48 selecciones participantes del torneo, disputar encuentros en los 16 estadios oficiales y controlar a un total de 1.248 futbolistas incluidos en la competencia.

Según explicó la FIFA, el título fue diseñado para ofrecer una jugabilidad ágil e intuitiva, enfocada en la diversión inmediata y en las partidas multijugador. Además, podrán participar hasta cuatro personas en la misma pantalla, convirtiéndolo en una opción ideal para compartir con amigos o familiares durante el Mundial.

Los jugadores solo necesitarán una televisión compatible con Netflix y un celular.

Paso a paso: cómo jugar desde la televisión

El funcionamiento es sencillo. Los usuarios deberán abrir Netflix en su Smart TV, ingresar a la sección Games y seleccionar FIFA World Cup: Launch Edition. Una vez iniciado el juego, aparecerá un código QR en pantalla que deberá escanearse con el celular. Desde ese momento, el teléfono se transformará en el control para realizar pases, remates y otras acciones mediante gestos táctiles.

Netflix destacó que esta primera versión representa apenas el comienzo del proyecto y anticipó futuras actualizaciones con nuevas funciones y mayor profundidad de juego. De esta manera, la compañía apuesta por combinar streaming, videojuegos y el evento deportivo más importante del planeta en una única experiencia interactiva.