Mundial 2026 y ciberdelito: las trampas virtuales en las que están cayendo miles de fanáticos

Gran parte de la infraestructura utilizada para cometer fraudes ya está activa.

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre un aumento sin precedentes de amenazas digitales vinculadas al evento deportivo más importante del planeta. Según un informe elaborado por Check Point Research y Check Point Exposure Management, los ciberdelincuentes llevan más de un año preparando ataques dirigidos a tres sectores clave de la economía del torneo: servicios financieros, turismo y hotelería, y plataformas de apuestas online.

La investigación sostiene que gran parte de la infraestructura utilizada para cometer fraudes ya está activa o lista para ser desplegada. El Mundial, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, movilizará millones de viajeros y miles de millones de dólares en transacciones, un escenario ideal para estafadores que buscan aprovechar la urgencia y la masividad del evento.

Fraudes financieros y estafas con criptomonedas

Uno de los principales focos de riesgo está en el sector financiero. Los expertos detectaron la proliferación de criptomonedas falsas vinculadas al Mundial, promocionadas en redes sociales y sin ninguna relación oficial con la FIFA. Entre los ejemplos analizados aparecen tokens que prometen ganancias rápidas aprovechando la expectativa generada por el torneo.

Además, volvieron a detectarse esquemas de fraude similares a los observados durante el Mundial de Qatar 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Las campañas de phishing y la ingeniería social apuntan especialmente a la compra de entradas, reservas de viajes y paquetes de hospitalidad.

Las empresas tampoco están exentas. El informe señala que una parte significativa de los socios comerciales vinculados al Mundial presenta debilidades en la protección de sus dominios de correo electrónico, lo que facilita ataques de suplantación de identidad y fraudes corporativos.

Las campañas de phishing apuntan especialmente a la compra de entradas y reservas de viajes.

Transporte, hoteles y turismo bajo presión

La historia reciente demuestra que la infraestructura de transporte y hospitalidad suele convertirse en un objetivo prioritario durante los grandes eventos deportivos. Desde ataques DDoS hasta sabotajes informáticos, distintos torneos internacionales registraron incidentes que afectaron la venta de entradas, redes de comunicación y sistemas de atención al público.

En el caso del Mundial 2026, los investigadores detectaron un crecimiento de sitios web falsos que imitan páginas oficiales de hoteles, agencias de viaje y servicios relacionados con la FIFA. Según el relevamiento, las marcas de alojamiento concentraron más de la mitad de los intentos de suplantación observados durante los meses previos al torneo.

Apuestas online: aplicaciones falsas y dominios preparados

El sector de las apuestas deportivas aparece como uno de los más expuestos. Check Point identificó cientos de dominios registrados recientemente que permanecen inactivos o con contenido mínimo, pero que podrían activarse durante las semanas de mayor actividad del Mundial.

También se registró un fuerte incremento de aplicaciones falsas de apuestas en dispositivos móviles. Los especialistas detectaron decenas de apps fraudulentas publicadas para engañar a usuarios y robar datos personales o financieros.

Los investigadores concluyen que los atacantes ya no esperan oportunidades para actuar: ahora preparan sus operaciones con meses de anticipación. Por eso, recomiendan a empresas y usuarios extremar las medidas de seguridad, verificar siempre la autenticidad de sitios y aplicaciones, y desconfiar de promociones o inversiones relacionadas con el Mundial que prometan beneficios extraordinarios.