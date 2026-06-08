El gobierno de Javier Milei afianza su vínculo con Israel y esta semana encabezará diversos actos con la comunidad judía en Buenos Aires. En tanto, convocó nuevamente a la mesa política para este jueves en Casa Rosada, en medio de tensiones internas y cruces con Patricia Bullrich. El objetivo central será ordenar la agenda legislativa de junio y definir prioridades tras una semana marcada por la aprobación de pliegos judiciales y diferencias dentro de La Libertad Avanza. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio de conflicto en Medio Oriente, Milei reafirma su apoyo a Israel
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Hace 1 hora
Milei despliega agenda con nuevos gestos de acercamiento a Israel
En medio de la reactivación del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente Javier Milei encabezará a partir de este lunes una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.
La actividad presidencial comenzará formalmente este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde el mandatario liderará el “Tributo al Rebe de Lubavitch”, en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.
En el mismo acto expondrá Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza.
El día martes, la agenda se trasladará a la Casa Rosada. A las 10:00, Milei recibirá en audiencia privada a Ohana, en una fuerte señal de respaldo a la posición de Israel. Hacia el mediodía, a las 12:00, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con las delegaciones argentinas que viajarán a los próximos Juegos Macabeos, el tradicional evento multideportivo internacional que reúne cada cuatro años a la comunidad judía en territorio israelí.
Hace 2 horas
El nuevo mapa del poder económico: quiénes hacen negocio en la Argentina de Milei
El modelo libertario impulsa una economía cada vez más concentrada en sectores ligados a la renta financiera, exportaciones de recursos naturales, desregulación y captura de dólares. Radiografía de la parte de la economía que sí crece.
Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene que el ajuste y la desregulación son el camino para ordenar la economía y atraer inversiones, lo cierto es que el proyecto libertario en marcha viene consolidando un nuevo mapa de poder económico en la Argentina. En medio de la caída del consumo, el cierre de empresas, la pérdida de empleo registrado y el deterioro industrial, hay sectores que atraviesan una realidad completamente distinta y fortalecen sus negocios en el país del ajuste: el nuevo establishment de la era Milei ya no está compuesto solamente por bancos tradicionales o grandes grupos industriales, sino también por fintech, fondos de inversión, plataformas tecnológicas, compañías de Oil & Gas, minería y empresas ligadas a la circulación global de bienes y capitales.
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Más de la mitad del país rechaza a Milei y cree que lo peor está por venir
Una encuesta de la consultora Giacobbe Opinión Pública revela un clima social adverso para el Gobierno: imagen negativa mayoritaria, percepción económica en deterioro y la corrupción como principal preocupación ciudadana.
Una nueva encuesta de la consultora Giacobbe Opinión Pública expone el estado del humor social en Argentina con datos que complican el panorama del gobierno de Javier Milei en el camino hacia las elecciones presidenciales del próximo 2027. El relevamiento muestra que el presidente concentra el 55% de imagen negativa, mientras que apenas el 34,2% lo evalúa de manera positiva y el 9,1% de forma regular.
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Con el dólar más caliente, empieza la renovación de deuda de junio
Los vencimientos de deuda del Tesoro superan este mes los 25 billones de pesos y el equipo económico quiere renovarlos para después de las elecciones presidenciales. Esta semana es el primer test por más de 5 billones de pesos, con el dólar en alza, y pondrá a prueba el poder de fuego del Banco Central.
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El Congreso entra en modo Mundial, un alivio para LLA y sus tensiones internas
Arranca una semana de trabajo en las comisiones en el Congreso, con miras a concretar sesiones a fin de mes en Diputados. El oficialismo padeció la disidencia interna de Patricia Bullrich en el Senado, que incomodó a los hermanos Milei.
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La UOM va a la Corte para impugnar la intervención judicial
Abel Furlán busca que la Corte desarme la intervención que ordenó la Cámara laboral. En un raid de presentaciones judiciales, exigió también dejar afuera la obra social metalúrgica de los alcances del funcionario nombrado por el tribunal del Trabajo.
Hace 20 horas
Pymes: las ventas acumulan una caída de 3% en 2026 y el repunte de mayo es mínimo
Según el último informe de CAME, las ventas en mayo aumentaron un 1,2% con respecto a abril, pero cayeron al mismo nivel si se compara con mayo del año pasado. Con un consumo que no termina de reactivar, casi el 60% de los empresarios pymes dijo que no es momento de invertir.
Hace 23 horas
En medio de la interna, el gobierno convoca a la mesa política
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00:05 | 07/06/2026
El país que despide al Indio: orfandad, crisis de empleo y poder eterno para la casta
La muerte de Solari sacó a la superficie un universo que el poder ignora. Mientras se destruye empleo y cae el ingreso disponible, la familia judicial se reproduce y domestica a la dirigencia política. El choque de Clarin y La Nación con el clan Mahiques detrás del desafio de Bullrich a Milei. El lugar de Bregman en el mapa opositor.
00:05 | 07/06/2026
El combo explosivo de atraso cambiario y expectativas de devaluación
Las tasas positivas en pesos, el respaldo político de Estados Unidos y el FMI y la tranquilidad del mercado no frenaron la dolarización. Desde la flexibilización del cepo, las compras de divisas de las personas alcanzaron niveles extraordinarios, de casi 42.000 millones de dólares. El dólar “barato” es un ancla antiinflacionaria, pero profundiza el atraso cambiario y deja una pesada herencia para el próximo ciclo político.
El combo regresivo de atraso cambiario y expectativa de devaluación, con su consecuente golpe distributivo, es responsabilidad exclusiva del plan económico de Milei.Imagen: ChatGPT.
21:30 | 06/06/2026
La profecía del Indio Solari y el capitalismo sin humanos
Carlos Solari demostraba en algunas frases de notoria clarividencia que esa antena también lo conectaba con el futuro.
20:20 | 06/06/2026
Muerte del Indio Solari: qué lugar habia propuesto el Gobierno para el último adiós
Tras negarle el Congreso y la Casa Rosada, la gestión de La Libertad Avanza hizo una propuesta tardía de un lugar para el último adiós al ídolo del rock argentino.
19:10 | 06/06/2026
Milei puso plata de los jubilados en acciones que maneja un habitué de Olivos
La ANSES amplió su participación en BYMA en casi 2.000%, en especial post elecciones de 2025. El presidente de la empresa, Claudio Zuchovicki, estuvo al menos 18 veces en las tertulias domingueras de Milei en Olivos.
16:41 | 06/06/2026
Milei sale a socorrer a Vidal, que tiene a sus policías acuartelados en Santa Cruz
El Gobierno Nacional decidió salir a proteger a su aliado estratégico de la Patagonia en medio del conflicto que tiene hace días con la policía local. "Vidal tiene miedo", cantaron anoche los efectivos autoconvocados. Habrá una reunión clave el próximo miércoles.
14:15 | 06/06/2026
La reforma electoral hiberna en el Senado, pero se ponen plazos entre LLA y aliados
Los socios de Casa Rosada comenzaron a presionar para avanzar, aunque sea, en algunos cambios al sistema de votación. Cuánto pueden llegar a durar las negociaciones en la Cámara alta.
10:06 | 06/06/2026
Quirno reiteró el apoyo argentino al gobierno de Bolivia
A través del canciller Quirno, el gobierno argentino reiteró el apoyo a su par boliviano, que enfrenta una grave crisis con bloqueos de ruta.
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09:00 | 06/06/2026
Fundación Faro: el esquema Ponzi de la "batalla cultural"
La organización que conduce el influencer reaccionario Agustín Laje maneja una caja millonaria y oficia de nexo paraestatal de los negocios mileístas. El plan para reformar la Justicia como trasfondo del affaire Michelli. El rol del portavoz Recalde.
Captura de la Página web de la Fundación Faro