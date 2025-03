Para la jueza del Criptoescándalo, María Servini, por ahora no hay un delito claro en la causa que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina y por ende no hay damnificados. Con ese criterio rechazó el pedido de todos los damnificados que se presentaron en el expediente para ser tenidos por querellantes y así poder impulsar la investigación, que el fiscal Eduardo Taiano instruye a paso lento. Los argumentos que esgrimió Servini se acercan a los que desarrolló el presidente Javier Milei públicamente para defenderse de las acusaciones: que quienes invirtieron sabían que lo hacían cual juego de azar del Casino. Según la magistrada, quienes perdieron dinero al invertir en el token $LIBRA sabían que podían sufrir esa consecuencia y hasta que la investigación judicial demuestre lo contrario no se trató de una estafa. Su rechazo provocó pedidos de revocatoria y apelaciones, que este lunes escalaron a la sala II de la Cámara Federal porteña, que empieza a analizar el caso.