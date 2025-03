Asustado por el mercado, Caputo emitió el DNU de acuerdo con el FMI que habla de la grave situación del BCRA

El lunes a la noche circuló entre funcionarios de gobierno lo que sería la versión final del decreto por el que el Gobierno de Javier Milei suscribió un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según pudo constatar El Destape. De acuerdo a ese texto, que consta de cinco artículos, el Presidente decreta aprobar las "operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas" entre el Estado y el FMI e indicó que tendrá un plazo de "amortización" de diez años y serán destinadas a la cancelación letras "intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central" y las operaciones de crédito público en el marco del programa firmado en 2022.

La firma del decreto por parte del Presidente y sus ministros se vio apurado por el lunes negro que vivieron los mercados producto del rechazo y la cautela a las políticas proteccionistas y agresivas del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. Hoy el Riesgo País cerró por encima de los 700 puntos y con los dólares financieros registrando alzas de hasta 2% hasta que la intervención del Banco Central los hizo retroceder para mantener la idea de una estabilidad cambiaria. Para planchar los dólares financieros el Gobierno gasta por día U$S 100 millones diarios.

El decreto también establece que el Presidente hará uso de sus "facultades" para dar cumplimiento al acuerdo, facultades que eventualmente podrá delegar al ministerio de Economía. Será publicado en el próximo boletín oficial y entrará en vigencia de inmediato. En paralelo quedará en manos de la Comisión Bicameral permanente del Congreso.

La grave situación del Banco Central

El decreto enfatiza en el estado crítico en el que se encuentra el Banco Central y ese estado de situación es el argumento que el Presidente usa para asumir que este mecanismo no "sigue el trámite ordinario de las leyes", dado que considera que si lo hace apegado a la normativa ello podría "afectar el éxito del programa de estabilización económica, que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza".

"Que la gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL a los efectos de garantizar el orden público económico configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida", sostiene el DNU. E insiste en que es "imperiosa" la firma del decreto dado que solo su adopción "inmediata" podría evitar un descalabro del escenario económico.

El decreto, en sus fundamentos, deja en claro que desde que asumió la gestión de Javier Milei las reservas internacionales netas del Banco Central se incrementaron en DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES (US$ 7.034.000.000) al 6 de marzo de 2025. Al asumir estaban en DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL DOSCIENTOS MILLONES (US$ 11.200.000.000). Por ello sostiene que es "indispensable revertir" la situación de las reservas internacionales del BCRA a través de la cancelación de las Letras Intransferibles del Tesoro Nacional y de las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo.