Lunes negro en el mercado mientras crecen las dudas sobre el acuerdo con el FMI

El Gobierno sigue gastando más de U$S 100 millones diarios para evitar que se disparen los dólares financieros y, en un contexto internacional que comienza a rechazar las políticas económicas de Donald Trump y castiga a los mercados emergentes, empieza esta semana el test de deuda en pesos que debe enfrentar el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con vencimientos que superan los $ 15 billones en el mes.

Los mercados cerraron un lunes negro, con caídas en el índice Merval del orden de 5,4% en dólares, con el Riesgo País de nuevo arriba de los 700 puntos y con los dólares financieros registrando alzas de hasta 2% hasta que la intervención del Banco Central los hizo retroceder para mantener la idea de una estabilidad cambiaria.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El lunes negro se vivió también en los mercados internacionales, con caídas en Wall Street y caídas promediando el 1% a 2% en los mercados europeos y asiáticos. También se reflejó en la devaluación del real brasileño, de 1,35%, agravando la competitividad del peso argentino que por decisión de la administración de Milei se viene apreciando todos los meses con un ritmo de devaluación por debajo de la mitad de la inflación.

El escenario internacional sigue convulsionado por el temor a una mayor escalada de una guerra comercial por los aranceles aplicados por Estados Unidos y las réplicas de sus socios comerciales. A eso se suman las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en las que no descartó una recesión en la economía estadounidense este año y reconoció un posible aumento de la inflación. Ante este panorama, los mercados reaccionan con caídas a nivel global.

“Los oligarcas estadounidenses han tardado en despertar y percibir la indignación. Hasta hace muy poco, la mayoría de los directores ejecutivos y los grandes inversores eran optimistas respecto de Trump. Pero las vertiginosas medidas erráticas de Trump en materia de aranceles pueden haberle transmitido finalmente a la clase oligarca el mensaje de que el dúo Musk-Trump no tiene idea de lo que está haciendo”, escribió este lunes el premio Nobel Paul Krugman en un análisis de lo que está sucediendo en la economía estadounidense.

“Esta revelación se puede ver en los precios de las acciones. Seamos claros: el mercado de valores no es una buena medida de cómo le va a la economía. Sin embargo, es un indicador del estado de ánimo de las personas con mucho dinero para invertir. Ahora que la realidad ha comenzado a imponerse, el mercado ha renunciado a todo el ‘impulso de Trump’”, añadió.

Se complica la estrategia Milei-Caputo

En las últimas ruedas, las caídas en los principales índices de Wall Street licuaron las ganancias que habían acumulado en la previa del triunfo electoral de Trump y hasta que comenzó a aplicar su política de aranceles. En ese contexto internacional adverso, los inversores sobrecastigan a Argentina que mantiene abierta y sin definición la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La estrategia de Milei y Caputo de presentar como inminente la firma ya no tiene efecto sobre los mercados, que avanzan sobre el proceso de dolarización de los activos en una expectativa de salto cambiario.

Esta semana empieza el proceso de renovación de deuda en pesos del Tesoro, que podría marcar una suba en la tasa de interés en pesos que reclama el mercado para mantener funcionando la bicicleta financiera. En las últimas licitaciones los inversores eligieron títulos cortos, en forma mayoritaria a 28 días, por lo que se fue mes a mes agrandando la deuda en pesos que se debe renovar y a la que se le suma la capitalización de los intereses.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en enero el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $ 224.421.536 millones, lo que representó un aumento de 3,9% con respecto al cierre de 2024. En cambio, el stock de la deuda en moneda extranjera disminuyó en U$S 2.969 millones con respecto al mes anterior, hasta alcanzar un monto de U$S 252.344 millones por el pago del vencimiento por U$S 4.300 millones que se hizo el 9 de enero.

El gobierno argentino y el staff del Fondo Monetario Internacional mantienen posiciones enfrentadas sobre el proceso de dolarización de la economía. Mientras Milei y Caputo buscan lo que definen como “dolarización endógena” que se produciría por la falta de pesos en la economía que impulsaría el reemplazo por el dólar como moneda de curso legal, el FMI prefiere el esquema de “competencia de monedas” al estilo de Uruguay o Perú, con un Banco Central dedicado a la acumulación de reservas.

Esa divergencia se expresa en la falta de definición de la política monetaria y cambiaria, el centro del acuerdo: para la dupla gobernante quiere mantener la restricción de pesos y el actual esquema cambiario con intervención del BCRA para contener el dólar y esperar que en algún momento la “lluvia de inversiones” del RIGI o el salto exportador por Vaca Muerta aporten suficientes divisas como para sostener el tipo de cambio apreciado.

El mercado, en esa disputa, siempre se manifestó del lado del Fondo Monetario Internacional y prefiere ver al Banco Central acumulando reservas y dejando flotar al dólar para que se acomode a la nueva competitividad de la economía argentina, aunque eso produzca un primer salto inflacionario que estiman menor y que se podría controlar antes de las elecciones de medio término, para sostener el discurso oficial que pone al combate de la inflación como único mérito de gestión.

En enero el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $ 224.421.536 millones, lo que representó un aumento de 3,9% con respecto al cierre de 2024. Por otro lado, el stock de la deuda en moneda extranjera disminuyó en US$2.969 millones con respecto al mes anterior, hasta alcanzar un monto de U$S 252.344 millones.