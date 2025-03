En Casa Rosada cayeron muy mal las declaraciones de Mauricio Macri en la apertura de Expoagro, donde criticó el DNU por el acuerdo del Gobierno de Javier Milei con el FMI. El expresidente además habló de cambio climático, pidió hacer obra pública y le reclamó al Jefe de Estado juntarse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En Balcarce 50 fueron durísimos contra el exmandatario.

"Macri no entiende el proceso jurídico en Argentina. Un DNU sostenido en ambas cámaras es jurídicamente exactamente lo mismo que una ley. Habla de cosas que no entiende. No sabe de Derecho", expresó ante El Destape notablemente enojado una de las personas más importantes del Gobierno de Milei en los pasillos de la Rosada.

Asimismo, en Balcarce 50 se quejaron del pedido de obra pública que hizo Macri: "Él tiene un modelo más estatista que nosotros. Otro concepto del Estado". Cerca del entorno de Milei dijeron al respecto: "Macri no habla por el PRO, él quiere la suya".

Por otro lado, le mandaron un mensaje a Macri desde el Gobierno sobre el pedido de reunión con el mandatario de PBA: "Y bueno, que se junte Mauricio con Kicillof entonces". Y descartaron en Casa Rosada que vaya a haber un encuentro entre Milei y el gobernador.

En Expoagro, Macri criticó a Milei por el decreto para avanzar con el acuerdo con el FMI. Según el expresidente, esta maniobra “demuestra la debilidad institucional en la cual estamos”. El expresidente dijo que "hay que darle la mayor institucionalidad posible” y que saltear al Congreso “no ayuda a generar confianza”.

En el Gobierno igualmente están confiados en que los diputados del PRO no van a trabar el DNU del acuerdo con el FMI. "Lo necesitan los gobernadores. Si baja el riesgo país, sube la calificación de la deuda y se elimina el cepo van a ser uno de los más beneficiados", destacó ante El Destape una fuente gubernamental sobre el debate parlamentario que se viene.

Alrededor de Milei están confiados en que no habrá ningún sobresalto parlamentario y que la oposición no podrá detener al DNU. Para hacerlo necesita mayoría simple en ambas cámaras (la mitad más uno). En el Senado podría el escenario jugar a favor de los opositores pero en Diputado la balanza está para el lado del Gobierno. "Si Macri manda a votar en contra es un caradura, porque él tampoco paso por el Congreso", cerró el tema un funcionario en Balcarce 50, en referencia al acuerdo con el FMI de 2018 bajo la administración Cambiemos.