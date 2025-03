Llaryora anunció una ruta clave en Córdoba y cargó contra Milei por la obra pública: "Muerte"

En medio de la tragedia de Bahía Blanca y las críticas al presidente Javier Milei por la desidia a nivel de infraestructura, el gobernador Martín Llaryora lanzó la licitación para finalizar la autopista de la Ruta Nacional N°19, a la que llamó "la ruta de la muerte", una obra estratégica que el libertario desechó.

Llaryora se diferencia de las políticas del Gobierno nacional y aseguro que es necesario "convertir" la "ruta de la muerte" en la "ruta de la vida y del progreso". En otra crítica hacia el jefe de Estado, el mandatario cordobés afirmó: "Estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio: la infraestructura está relacionada directamente con el desarrollo. La infraestructura también son los desagües. Sin infraestructura no existe crecimiento, no existe el progreso, sin infraestructura sólo queda la pobreza".

En el acto de licitación, el cordobés apuntó contra Milei por los accidentes viales y las muertes que se produjeron como consecuencia del nulo mantenimiento de las rutas. "Hoy estamos aquí todos juntos, en un día histórico para Córdoba, Santa Fe y el Mercosur; con la única intención de salvar vidas y generar progreso; de convertir la ruta de la muerte por la falta de infraestructura, en la ruta de la vida del progreso", afirmó.

"Este modelo nos lleva al progreso y a una distinción clara entre los dos modelos que hace años la Argentina discute, y que Juan Schiaretti lo conceptualiza con tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No estamos en los polos. El mercado no va a resolver las cosas donde no haya un negocio", agregó.

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente dijo que el fin de la obra pública no implicó que se destruyera empleo en la construcción. "Quiero dejar en claro una de las grandes falacias y mentiras de la política para con la gente, cuando dicen esa mentira de que la obra pública genera trabajo. Le digo a los argentinos de bien que eso es falso", sostuvo el Presidente.

Sin embargo, los datos duros lo desmienten: en el primer año de su gobierno, los puestos del sector se redujeron considerablemente. Según precisó el Indec en su último Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), en noviembre de 2023, justo antes de la asunción de la administración de La Libertad Avanza (LLA), había 445.000 puestos de trabajo registrados en la construcción dentro del sector privado. Pero para noviembre de 2024 esa cifra había caído a 387.000. Es decir, una pérdida de 58.000 puestos en un año, equivalentes a una baja del 13%.

En tanto, Llaryora también apuntó contra los opositores cordobeses Luis Juez y Rodrigo De Loredo, aunque no los mencionó. "Remamos contra el viento. Tal vez haya críticas por los vientos que soplan. Pero sepan que las heridas de hoy van a ser los honores de mañana", señaló.

Mientras Milei impulsa la desidia en las rutas, Llaryora finaliza tramos de autopistas

El Gobierno nacional ejecutó su plan motosierra a partir de la licuación de las transferencias de recursos, que presentaron caídas reales de hasta el 90%. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias de capital tuvieron una caída en términos reales del 78% entre enero y noviembre de 2024, “debido a la menor asistencia financiera a las provincias y municipios y las menores erogaciones en obras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad”.

En este marco, el Gobierno de Córdoba anunció el llamado a licitación para la ejecución de los dos tramos restantes en la traza de la autopista Nacional 19. "Córdoba se consolida como una de las provincias con la mejor red vial de la Argentina. Y cuando terminemos esta obra, vamos a ser una de las provincias con la mejor red vial de Sudamérica", aseguró el gobernador Llaryora en la presentación.

La obra que encarará la empresa estatal Caminos de las Sierras comprende la finalización de 60 kilómetros que debió completar la Nación. De esta manera, incluye dos tramos: el primero va de Arroyito a Santiago Temple; y el segundo, de San Francisco a Cañada Jeanmaire. El presupuesto asciende a 153,9 millones de dólares y el plazo de ejecución será de 18 meses, generando unos 800 puestos de trabajo directos e indirectos, según el cálculo del Gobierno.

La obra forma parte de un plan de 882 millones de dólares para 2025 y se estima que, antes de las elecciones provinciales de 2027, la autopista que unirá Córdoba y San Francisco, las dos ciudades que administró Llaryora antes de ser Gobernador, estará habilitada.