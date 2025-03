A horas de que el Gobierno nacional publicara el decreto del acuerdo con el Fondo Monetario internacional (FMI) para contraer nueva deuda, el exmandatario Mauricio Macri criticó con dureza el modus operandi decidido por el presidente Javier Milei porque "no ayuda a generar confianza". También lo cuestionó por oponerse al cambio climático, en medio de la tragedia de Bahía Blanca, y le pidió "sentarse" con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para reconstruir la ciudad.

“Demuestra la debilidad institucional en la cual estamos y no ayuda a generar confianza. Eso es importante”, dijo Macri a la prensa presente en la Expoagro 2025, realizada en la localidad bonaerense de San Nicolás. Durante este evento, el titular del PRO fue consultado sobre la iniciativa de Milei y, además de criticarla, le sumó un pedido por el Presupuesto 2025.

"Hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible. Sería un buen momento volver a poner el presupuesto sobre la mesa”, agregó.

Por otro lado, también se refirió a las retenciones al sector agropecuario como "un impuesto muy perverso" y le volvió a pedir al Gobierno nacional que las "saque". “El campo espera más porque no dan los números", apuntó.

Pese a estos cuestionamientos, coincidió en que el país debe "acelerar más la motosierra" y "bajar más costos en el Estado que son inútiles". "Así se va a generar mayor producción, mayor empleo y mayor exportación. El gobierno lo sabe, creo que tiene que fabricar recursos", agregó.

El cambio climático y la obra pública tras la tragedia de Bahía Blanca

Por otro lado, también se quejó de quienes creen que el cambio climático "es un invento", una postura que mantiene el propio Milei. "Abrazo enorme a todos los bahienses. Cuando escucho que el cambio climático es un invento digo 'señores cuidado'", señaló, y después añadió que esta problemática "vino para quedarse".

En ese sentido, pidió "poner un plan de obras hidráulicas en todo el país" ya que hay "muchas ciudades" que están "en riesgo muy grande". "No hay mas remedio, por mas que lo entiendo a Milei, que sentarse con Kicillof sea algo no muy agradable, pero no hay mas remedio, es el gobernador hoy", planteó.

Consultado sobre si esas obras deben ser a través de obra pública recalcó que "en este caso no hay alternativa". "Tiene que hacerlo la obra pública. El Estado tiene que licitar", subrayó, en contraposición a los postulados de Milei, que sólo contempla en las inversiones privadas.

Qué dice el DNU de Milei que no detalla monto ni intereses

El gobierno nacional publicó el DNU del acuerdo con el FMI para contraer nueva deuda que deberá ser tratado por el Congreso Nacional. La publicación carece de especificidades como el monto de deuda a contraer o los intereses a pagar.

Así lo hizo el presidente Javier Milei al firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, que establece un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el FMI. La decisión ya fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá evaluar su validez.

Sin embargo, no se trata de un "pedido de autorización", como había afirmado la Oficina del Presidente la semana pasada, ya que la "aprobación de la operación de crédito" con el FMI se realiza de manera instantánea al publicarse el DNU.

Los puntos clave sobre el acuerdo con el FMI ausentes en el DNU

De este modo, el Gobierno aprobó el acuerdo con el Fondo sin especificar algunos puntos clave sobre él. En primer lugar, el texto del decreto nunca señala el monto del crédito que se incluirá en el nuevo programa, por lo que habrá que esperar a la publicación del acuerdo de nivel técnico (Staff Level Agreement) para saber ese detalle. El mercado consideraba que se trataría de un préstamo extra de "dólares frescos" por entre 8.000 y hasta 15.000 millones de dólares.

Además, el texto del DNU tampoco establece qué tasa de interés tendrá que afrontar Argentina bajo el nuevo programa para devolver tanto el crédito ya otorgado en 2018 como los dólares extra que se incluirán en este nuevo acuerdo.

Al contrario, lo que sí especifica es que el nuevo acuerdo, al igual que el firmado en 2022, será un Programa de Facilidades Extendidas, cuya deuda se devuelve a un más largo plazo y que establece la implementación de "reformas estructurales" en la economía. En cambio, el acuerdo de 2018 había sido un programa Stand-By, de menor plazo y menos condicionalidades formales.