Vialidad frenó obras y echó a los trabajadores clave para la reconstrucción de Bahía Blanca

El sindicato de trabajadores de Vialidad Nacional denunció que el gobierno nacional de Javier Milei planea paralizar completamente las obras públicas viales pese a la inundación de Bahía Blanca. El gremio alertó también por un vaciamiento del organismo que afectará las tareas de reconstrucción de la ciudad por la tormenta que dejó el temporal del viernes pasado.

"Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunciamos con extrema preocupación la reciente instrucción del Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, quien ha ordenado a todos los distritos del país dar de baja los contratos de obra pública vigentes (mediante nota NO-2025-23517811-APN-DNV#MEC)", advirtió el gremio en un comunicado que publicó el último fin de semana.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

FEPEVINA agregó que "este hecho representa el retiro total del Estado en la infraestructura vial, dejando en el abandono absoluto a las rutas nacionales y exponiendo a millones de argentinos a condiciones de tránsito cada vez más peligrosas. Se profundiza asi el proyecto privatizador del gobierno, que no sólo busca el desguace de Vialidad Nacional, sino también beneficiar a empresas privadas a costa de la seguridad y la conectividad del pais".

El sindicato precisó que "la nota oficial establece que la medida afectará tanto a las rutas que serán concesionadas bajo el Decreto 28/2025, como a todas aquellas fuera de la red concesionada". "En otras palabras, se interrumpen los contratos de mantenimiento, los acuerdos de provisión de insumos esenciales y cualquier otra acción que garantice rutas seguras y transitables", añadió.

"Estamos frente a un nuevo intento de implosionar Vialidad Nacional desde adentro. Con esta decisión, se condena a pueblos y regiones enteras al aislamiento, tal como ocurrió con el ferrocarril en los años 90. No habrá inversión pública, no habrá mantenimiento y no habrá seguridad vial. El objetivo es claro: debilitar a Vialidad Nacional hasta su colapso para justificar su entrega al sector privado", cerró el comunicado de FEPEVINA.

El vaciamiento de Vialidad Nacional complicará la reconstrucción de Bahía Blanca

Además, Fabián Catanzaro, secretario General de FEPEVINA, advirtió a El Destape que el vaciamiento de Vialidad Nacional durante la administración de Javier Milei afectará las tareas de reconstrucción de Bahía Blanca tras el temporal.

"El año pasado echaron a mecánicos, maquinistas, topógrafos, laboratoristas... Todo personal que hoy sería indispensable para poder realizar las tareas de reconstrucción, no solamente de las rutas nacionales, que se hicieron mierda, sino también colaborar con las rutas provinciales y también con algunas cuestiones urbanas", expresó Catanzaro.

En ese sentido, agregó que "la subejecución presupuestaria del año pasado y la falta de presupuesto de este año nos lleva a casi no tener ni materiales ni repuestos para los equipos que se necesitan (para reconstruir Bahía Blanca). Hoy atender la emergencia a nosotros nos encuentra con los depósitos vacíos, sin material".

Catanzaro añadió que el fin de los contratos de obra pública, que Vialidad Nacional planteó en un memo interno la semana pasada, "implica no poder desarrollar y terminar las obras que estaban pendientes en Bahía Blanca, como el paso urbano, la reconversión de la Ruta 3 en autovía y hacer las obras que estaban proyectadas para el mantenimiento".

La denuncia por el desfinanciamiento en Vialidad Nacional

El Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina y Afines (STVyARA) denunció en enero pasado un fuerte desfinanciamiento en Vialidad Nacional, por parte de la gestión de Javier Milei, que implica la retención del 42% del presupuesto total asignado para el año 2024.

Esta compleja situación paraliza obras públicas esenciales poniendo en peligro el mantenimiento de rutas y la conectividad nacional, ya que el organismo se ve “imposibilitado de cumplir con sus funciones, provocando un daño directo a la red vial del país”, sostuvieron desde el gremio que comanda Graciela Aleñá.

En este marco, manifestaron que el presupuesto ampliado para 2024 de Vialidad Nacional asciende a $604.738.465.280. Sin embargo, solo se remitieron $254.540.611.486, mientras que $350.197.853.794 fueron retenidos por el Ministerio, representando un 42,09% del presupuesto total. “Esto evidencia un grave desfinanciamiento que afecta directamente al funcionamiento y desarrollo de la institución”, afirmó el sindicato.