Esta semana, el Gobierno oficializó un nuevo golpe a los jubilados y a los trabajadores, afectados por el ajuste desde que Javier Milei es presidente. Con más de 200 nuevos despidos, se profundizó el vaciamiento en el Hospital Español, instituto de salud ubicado en la Ciudad de Buenos Aires que depende del PAMI. Desde el Gobierno, adjudican los despidos a un "saneamiento del hospital".

Según pudo saber El Destape, los despidos fueron, principalmente, en el sector administrativo, de camilleros y de enfermeros; antes, había sucedido con médicos y trabajadores sociales. Por este motivo, los empleados realizan este martes un paro con retención de tareas, manteniendo solamente las guardias mínimas. No obstante, siguen en diálogo permanente para evaluar posibles medidas esta semana o en lo sucesivo.

Desde hace meses, los trabajadores del Hospital Español vienen advirtiendo por el desguace. En octubre de 2024, se viralizó un video en el que el entonces jefe de clínica médica, Fernando Wahlmann, criticaba el ajuste que el Gobierno estaba haciendo en el hospital, que provocaba la deserción de médicos ante las malas condiciones laborales.

En enero, dos meses después de su aparición en los medios con críticas a las políticas de salud de Milei, Wahlmann fue despedido por los directivos del hospital. Pero la situación no solo no mejoró, sino que ahora, con estos nuevos despidos, el ajuste se profundizó: "Es un plan macabro sistemático de vaciamiento del hospital", subrayó a El Destape.

Al ser un hospital que atiende a pacientes del PAMI, los jubilados son el otro sector afectado directamente. Este nuevo ataque se da en la previa de la marcha de adultos mayores que, se espera, será la más caliente desde que Milei llegó a la Casa Rosada, con convocatorias de múltiples sectores. "Este proceso lo único que trae es más angustia para esos pacientes, que son muy vulnerables", explicó Wahlmann.

Desde que comenzaron los recortes pronunciados en el hospital, "la calidad de servicio bajó muchísimo", opinó el ex jefe de clínica médica, quien mencionó que los aumentos de las empresas medicina privada hizo que "muchos pacientes que no utilizaban PAMI lo empezaran a utilizar". Esto hace que haya más pacientes y menos trabajadores en el hospital, una fórmula para nada virtuosa: ahora, "en especialidades básicas", los turnos para los estudios o las consultas son de acá "a tres o cuatro meses". "A veces, no llegan a las consultas", añadió.

ATSA repudió el "despido injustificado" de 250 trabajadores

Este mismo martes, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) repudió los despidos en el Hospital Español. "ATSA expresa su más enérgico repudio ante el despido injustificado de 250 trabajadores y trabajadoras del Hospital Español de Buenos Aires, ocurrido en el día de hoy. Esta medida arbitraria y desproporcionada atenta contra los derechos de los profesionales de la salud y pone en riesgo la atención de las personas mayores que dependen de este nosocomio para su cuidado", señaló el gremio de sanidad, que siguió: "El Hospital Español se encuentra intervenido judicialmente y es administrado por PAMI bajo la responsabilidad de Fernanda Folchi y Diego Villalvilla. Lejos de garantizar condiciones dignas de trabajo, la gestión ha impuesto políticas de hostigamiento y persecución a los trabajadores. generando un clima de incertidumbre e injusticia laboral".

Desde el sindicato, denunciaron que los despidos "forman parte de un plan sistemático de desprotección y vaciamiento del sistema de salud, Io que impacta directamente en la calidad de atención de los pacientes y vulnera derechos fundamentales". Y añadió: "Se trata de un atropello no solo a los compañeros y compañeras afectados sino a toda la sociedad, que ve cómo se destruyen instituciones esenciales para el bienestar común".

Qué dice el Gobierno

Desde el Ministerio de Salud dijeron a El Destape que la gestión del ministro Mario Lugones está "trabajando en revertir el déficit económico heredado" y que, "como parte de este proceso de revisión, en el Hospital Español se inició un proceso de revisión área por área en donde se detectaron graves irregularidades". Adjudicaron esas "irregularidades" al aumento de "personal no médico" que hubo "entre 2019 y 2024".

"Se tomó la decisión de avanzar con el saneamiento del hospital y desvincular la sobrepoblación del personal en tareas de mucama, camilleros, portería, mantenimiento, maestranza, ropería, archivo y mantenimiento, sin pensar en modificaciones al personal estrictamente de salud, garantizando y buscando mejorar la atención a los pacientes", concluyeron.