Caso $LIBRA: Servini rechazó “por ahora” tener como querellantes a los damnificados porque "no hay delito": qué dicen las apelaciones

Para la jueza del Criptoescándalo, María Servini, por ahora no hay un delito claro en la causa que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina y por ende no hay damnificados. Con ese criterio rechazó el pedido de todos los damnificados que se presentaron en el expediente para ser tenidos por querellantes y así poder impulsar la investigación, que el fiscal Eduardo Taiano instruye a paso lento. Los argumentos que esgrimió Servini se acercan a los que desarrolló el presidente Javier Milei públicamente para defenderse de las acusaciones: que quienes invirtieron sabían que lo hacían cual juego de azar del Casino. Según la magistrada, quienes perdieron dinero al invertir en el token $LIBRA sabían que podían sufrir esa consecuencia y hasta que la investigación judicial demuestre lo contrario no se trató de una estafa. Su rechazo provocó pedidos de revocatoria y apelaciones, que este lunes escalaron a la sala II de la Cámara Federal porteña, que empieza a analizar el caso.

Mientras esto sucede, Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures e impulsor del token $LIBRA, cambió de abogados. Uno de los nuevos letrados, Marcos Salt, es director de la carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la UBA y fue asesor durante la gestión de Germán Garavano en el ministerio de Justicia de la Nación, en el gobierno de Mauricio Macri. Estará a cargo de la defensa en la Argentina junto a Natalia Sergi. De esta forma, Davis decidió desplazar a la letrada Yanina Nicoletti, quien confirmó a este medio que no seguirá asesorando al impulsor del token $LIBRA. ¿Hubo una mano del gobierno para apartar a una letrada que no se alineaba con los intereses de la Casa Rosada? No son pocos los que relacionan a los nuevos abogados con Balcarce 50. En las notas de finales de noviembre de 2023 se mencionaba a Salt como posible integrante del ministerio de Justicia que conduciría Mariano Cúneo Libarona.

“Una consecuencia desfavorable de inversión”

Este lunes, Martín Romeo, un joven asesor en materia cripto que se siente estafado por haber invertido en $LIBRA, presentó un recurso de reposición para intentar revertir la decisión de la jueza Servini de rechazarlo como querellante. Por si la jueza no cambia de parecer al leer sus argumentos, Romeo, asesorado por el abogado Nicolás Oszust, a la par hizo un planteo de apelación en subsidio para que sea la Cámara Federal porteña la que revierta lo resuelto por la magistrada y lo tenga por querellante.

Previamente habían planteado una apelación a la misma decisión otros damnificados. Uno de esos casos, según pudo constatar El Destape, ingresó este lunes a la sala II del tribunal de alzada de Comodoro Py, que será la que intervendrá en la revisión de lo resuelto por la jueza de primera instancia por ser la que primero previno. Los camaristas que integran esa sala son: Martín “Doctrina” Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

¿Qué sostuvo la magistrada que provocó la reacción de los damnificados? Que por ahora no hay delito. Con ese argumento rechazó a todos los damnificados que pidieron ser tenidos por querellantes. Hasta ahora serían tres personas. Uno de ellos es Romeo, quien fue entrevistado por El Destape el 28 de febrero pasado.

En diálogo con el programa Palo y Zanahoria que se emite en El Destape AM 1070, contó que invirtió U$S 2.000 en $LIBRA y que lo hizo motivado por el tuit del Presidente que promocionó a esa memecoin. Como “asesor” en materia cripto dijo que tiene una cartera de 15 a 20 clientes de los cuales la mayoría está como damnificado en el criptogate. El joven sostuvo que todas las víctimas allegadas a él se volcaron a invertir en el token por el tuit de Milei. “Sin la mano del Presidente o de quien haya hecho el posteo no pasaba lo que pasó”, afirmó.

Romeo pidió ser tenido por querellante el 26 de febrero. En ese escrito explicó que luego de que Milei confirmara vía Bloomberg que el tuit de impulso a $LIBRA era suyo, él comunicó a sus allegados que lo habían consultado por el posteo del jefe de Estado que “si lo deseaban, podían invertir en $LIBRA, ya que contaba con el aval del Presidente”. “Lo que ocurrió posteriormente derivó en un grave daño moral y profesional para mí, ya que se trataba de un fraude. Como consecuencia, mi imagen se vio severamente perjudicada en mi ámbito laboral, perdiendo clientes y oportunidades de negocio”, añadió.

Servini rechazó el pedido de ser tenido como querellante el 28 de febrero. Tras destacar que “podrá asumir el rol de Querellante en una causa penal, la persona que se haya visto afectada por el hecho ilícito, como condición indispensable; y que la afectación por el daño que el delito acarrea sea directa, real, especial y singular”, la jueza dijo que Romeo ni ninguno de los damnificados reunía, por ahora, esos requisitos.

En el caso de Romeo, que es aplicable al resto de los planteos, la jueza sostuvo: “Si la lógica reina la interpretación es necesario preguntarse si el desplome en el valor del cripto activo ‘Libra’, es un daño como tal o forma parte de la probabilidad que el inversor tiene, desfavorable y claramente no querida; ya que de estar en su mente como probabilidad de resultado -la baja de su valor-, no sería un daño sino una consecuencia del riesgo de la actividad; lo que adelanta esta Magistrada”. Es decir, para la jueza, por ahora, quienes se vieron perjudicados por invertir en $LIBRA no fueron estafados. Su argumentación se asemeja a la de Milei, quien comparó a quienes invierten en memecoins con quienes apuestan en el Casino.

En esa línea, Servini añadió: “Es así que, hasta tanto el desplome del valor del cripto activo Libra, se corresponda a una actividad ilegal, y ya no más, a una consecuencia desfavorable de inversión (lo que se está investigando, entre otras cosas), es que corresponde rechazar la solicitud de ser tenido por Querellante de Martín Romeo, por ausencia del nexo causal necesario, con el concepto de daño”.

Está claro que la jueza por ahora no quiere que haya querellantes en el caso. Esto implica que por ahora, la única parte que impulsa el expediente es el acusador público, el fiscal Eduardo Taiano, que avanza a paso lento y cuyo hijo fue designado en 2024 en un órgano del Poder Ejecutivo dependiente de la jefatura de Gabinete. Servini adelantó que antes de tomar a los damnificados como querellantes quiere hacer una trazabilidad de las inversiones: “En el caso de considerar víctima a cada persona que adquirió $LIBRA, resulta prematura su aceptación como parte Querellante, ya que previamente será necesario contar con la información de trazabilidad de la maniobra que permitirá en definitiva corroborar su adquisición del criptoactivo ..."

En su pedido de reposición y apelación en subsidio, Romeo, con el auspicio de Ostusz, señaló a la jueza: “No me está considerando por parte querellante ya que entiende que aquí no hay actividad ilegal (pese a aclarar que ‘se está investigando’). En este sentido, para el acto procesal que se está solicitando y en la etapa que estamos (ser parte querellante, etapa de instrucción -inicial-) la realidad es que no se requiere para nada una certeza apodíctica de que hay un delito”.

“No se puede prejuzgar de antemano y negar en esta etapa el carácter de querellante aduciendo que ‘se está investigando’ y que por ahora no hay ilícito. Si se toma ese criterio, en ninguna causa se podría admitir una querella, ya que el delito va a ser recién probado en una condena. Justamente, la idea de ser querellante, es para poder participar activamente (y probar) en eso que ‘se está investigando’ independientemente si luego, con el devenir del proceso, resulta en un delito o no”, agregó quien pretende ser tenido por querellante para poder ser parte del expediente como acusador privado.

“Con el mero hecho de haber una causa penal abierta, se está investigando la posible comisión de un delito, caso contrario, lo que debería haber sucedido es una desestimación de la denuncia y un archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Y eso no sucedió y sin embargo se me niega el derecho de ser querellante”, añadió con lógica.

Respecto a la trazabilidad, Romeo afirmó: “En la presentación inicial, esta parte adjuntó las capturas de pantalla y describió la trazabilidad de las operaciones de compra y venta de $LIBRA que hice. Sin perjuicio de ello, y para mayor prueba y claridad, adjunto unas nuevas capturas de pantalla certificadas por escribano público, que de forma inobjetable prueban esas transacciones”.

Por su parte, en otra de las apelaciones hubo desarrollos sobre la normativa internacional e lucha contra la Corrupción y la potestad que tienen las victimas de participar en los actos de corrupción.

En el marco de esta pesquisa se produjeron allanamientos en los últimos días en los domicilios y oficinas de tres de los investigados: el trader Mauricio Novelli; el youtuber Manuel Terrones Godoy (ambos organizadores del evento Tech Forum en el que participaron los impulsores de $LIBRA y disertó Javier Milei); y de Sergio Morales, socio de Terrones Godoy y asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien renunció el 7 de marzo pasado en medio de este escándalo.

En el marco de una investigación sobre el criptoescándalo, el diario estadounidense The New York Times publicó que Novelli habría pedido hasta 500.000 dólares a un empresario para acceder a una reunión con Milei. Novelli estuvo al menos 7 veces en la Casa Rosada, una de ellas con Hayden Davis. En el mismo artículo, se señaló que cuatro fuentes consultadas por el medio estadounidense coincidieron en afirmar que Novelli también cobraba a los patrocinadores 50.000 dólares por "un espacio para hablar y un encuentro con Milei". Tras la difusión de la noticia, la firma Tech Forum emitió un comunicado en el que Novelli desmiente lo publicado.

Por su parte, Manuel Terrones Godoy, otro de los acusados en el criptoescándalo junto al presidente Milei, su hermana Karina y Novelli, dijo un mes antes de que estallara el caso $LIBRA que tokens como el de $Trump, difundido por el presidente estadounidense Donald Tump, servirían para financiar campañas políticas. Justamente por ello también señaló que Trump no sería el único mandatario en tener su criptomoneda. La afirmación abre todo tipo de interrogantes ya que Terrones Godoy aparece como uno de los protagonistas de esta supuesta estafa y aún no se conoce para qué se pretendía usar el dinero que se acumuló con el lanzamiento de $LIBRA y que asciende a al menos 100 millones de dólares.

Los allanamientos coincidieron con la decisión de Hayden Davis de cambiar de abogados en la Argentina, lo que se confirmó este lunes.

Hayden Davis cambió de abogados: ¿influyó el gobierno?

Este lunes se confirmó que Hayden Davis cambió sus abogados en la Argentina. Según pudo confirmar El Destape, el CEO de Kelsier Ventures será representado por Marcos Salt y Natalia Sergi, quienes pronto se presentarán en tribunales. “Estamos en eso”, respondió Salt ante la consulta de este medio sobre si se presentarán en lo inmediato en las causas abiertas por el criptoescándalo. De esta forma, Davis deja de ser asesorado por Yanina Nicoletti en la Argentina.

Según informó La Nación, en Estados Unidos Davis se está asesorando legalmente con el estudio jurídico Waymaker Law, puntualmente, con Brian Klein, “considerado el mejor abogado de Estados Unidos en investigaciones sobre crímenes económicos –conocidos en la jerga como de ‘cuello blanco’- asociados a criptoactivos, según la Fintech Guide 2024”. En diálogo con La Nación, Klein también indicó que serán Salt y Sergi quienes intervendrán legalmente en la Argentina.

¿Por qué Davis cambió de abogados en la Argentina? ¿Influyeron los últimos allanamientos y el distanciamiento entre Nicoletti y la Casa Rosada?

Según los perfiles que se publican en la página del estudio Salt & Sergi, Marcos Salt es Doctor en Derecho; Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA; Director de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la UBA. Y fue Director del Programa Nacional contra la Cibercriminalidad del Ministerio de Justicia y DDHH que encabezó Garavano durante el macrismo. El 18 de agosto de 2016, por ejemplo, se publicó en el Boletín Oficial su designación como Supervisor Operativo del Comité Consultivo del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática. En una nota del 20 de noviembre de 2023 publicada por La Nación el nombre de Salt aparece “entre los nombres de los exfuncionarios de la gestión Garavano que podrían trabajar con Cúneo Libarona” en el Ministerio de Justicia del gobierno de Milei.

Por su parte, Sergi se presenta como “especialista en Derecho Procesa Penal” y con pasado como “asesora en la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, (y) en la Secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación”.

Un letrado que conoce a ambos indicó a este medio: “Ellos son cercanos a la Rosada”. ¿Intervino el gobierno para cambiar a los abogados de Davis? ¿Con qué objetivo? El devenir de la investigación puede comenzar a revelar esos interrogantes.