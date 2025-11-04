Milei recibe legisladores libertarios y planifica otro viaje a EEUU

Luego de tener su primera reunión con su nuevo Gabinete, el presidente Javier Milei recibirá a partir de este mediodía en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) que resultaron electos en las elecciones del 26 de octubre. También volverá a reunirse con el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras su abrupta renuncia de la semana pasada. Además, el mandatario prepara su viaje a Estados Unidos, país que ya visitó más de 13 veces y donde participará con un discurso en el American Business Forum, un evento que se realizará en Miami y que contará con otros jefes de Estado, empresarios y personalidades.
Después de reunirse con gobernadores afines y diseñar su nuevo Gabinete, Milei tendrá una nueva foto con los legisladores libertarios que defenderán su agenda en el Congreso
Puerta giratoria recurrente: ¿dónde van los renunciados de Milei?
Un informe del Observatorio de las Elites analizó adónde se fueron a trabajar los funcionarios salientes de Milei y detectó varios casos de "puerta giratoria" entre el sector público y el privado que plantean interrogantes sobre la captura de decisiones públicas por intereses privados.
La "puerta giratoria" en funcionarios de alto rango funciona en dos vías: con ministros o secretarios que dejan su puesto para irse a trabajar a una empresa privada que estaba bajo su ámbito de regulación o supervisión y, a la inversa, con ejecutivos del sector privado que asumen un cargo desde el que pueden influir en políticas que afecten a su industria de origen. En el gobierno de Javier Milei suceden las dos a la vez. Según detectó el último informe del Observatorio de las Elites del CITRA (UMET-CONICET), más de un tercio de los funcionarios libertarios provienen exclusivamente del sector privado, mientras que más del 15% de ellos tuvieron un recorrido mixto público privado y, los renunciantes o los echados, volvieron casi en la misma proporción a trabajar en sus empresas o rubros de origen, conformando una puerta giratoria perfecta.
Caputo intenta arrancar un nuevo ciclo de bicicleta financiera para llegar a marzo
El Gobierno postergó el pago de 850 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y sigue sin comprar divisas en el mercado de cambios, donde volvió a aparecer la demanda y llevó el valor del dólar a 1.500 pesos. Sin dólares genuinos la apuesta es al regreso de la bicicleta financiera.
La cuenta en dólares del Tesoro está exhausta
La inyección de 5 billones de pesos que se vio obligado a realizar el Gobierno por el fracaso en la última licitación de deuda empezó este lunes a presionar sobre el valor de la divisa que volvió a subir al rango de los 1.500 pesos para el minorista y las versiones financieras MEP y CCL y quedó apenas a 1% del techo de la banda superior para el dólar mayorista.
Kicillof criticó que dejen a la PBA fuera del diálogo y el Gobierno volvió a atacarlo
El gobernador criticó que dejen afuera de las reuniones en la Casa Rosada a 17 millones de bonaerenses y marcó que la deuda de la Nación con la Provincia se acerca a los 3 billones. Adorni, Santilli y Petri se turnaron para atacarlo.
"Dejar afuera, no al gobernador, sino a 17 millones de bonaerenses, es una pésima idea. Esto agrede al federalismo, a la democracia y a toda enunciación acerca de una apertura". El gobernador bonaerense Axel Kicillof utilizó un tramo de la presentación del proyecto de presupuesto provincial en La Plata para retomar las críticas al gobierno de Javier Milei por no haberlo invitado al diálogo en la Casa Rosada, profundizando algunas cuestiones que ya había expresado en una carta que difundió el sábado. El Gobierno volvió a ensañarse en su contra. Los flamantes jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli, le dijeron las peores cosas para justificar el veto a su participación de un encuentro con madatarios provincias. Hasta el ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a la movida y también el apuntó al gobernador, claramente señalado por la Rosada como su principal adversario.
Cambios en el Gabinete: Karina despluma a Caputo mientras Santilli sigue atado al Congreso
El Jefe intenta avanzar sobre las áreas que maneja el asesor, cuyo futuro está en duda. El vocero asume el miércoles. Santilli podría hacerlo ese mismo día pero depende del Congreso. Adorni y el "Colo" tendrán que elegir quién se queda con la pretendida planta baja de la Rosada. Festejan la salida de Francos: "No sacamos de encima a un demócrata".
La gran ganadora de la última semana va por todo. Karina Milei va por el segundo paso de su plan. La primera parte ya la cumplió: puso a un jefe de Gabinete propio como Manuel Adorni. Ahora va por las áreas que maneja Santiago Caputo. Es parte del "operativo desplume" de la hermana del Presidente al asesor de su hermano. El Triángulo de Hierro no existe más.
Renunció Loccisano, viceministra de Salud
Loccisano destacó que significó un "honor" haber formado parte del gabinete de Javier Milei.
Tuit de Cecilia Loccisano
La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia este lunes al cargo que también ocupa en la Secretaría de Gestión Administrativa. En una publicación que hizo en X, Loccisano afirmó que seguirá "acompañando" a "contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno".
Santilli, día 1: agenda de extraordinarias y mensajes para Macri y Kicillof
El ministro del Interior deberá negociar con los gobernadores las reformas que quiere Javier Milei. Fue presentado ante sus pares junto al ahora Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También fue el debut del canciller Pablo Quirno.
El flamante titular del Ministerio del Interior, Diego Santilli, arrancó en Casa Rosada su gestión presentándose ante el resto de los ministros en una reunión encabezada por Javier Milei y en la que Manuel Adorni debutó en su rol de jefe de Gabinete. Santilli ya empezó a poner el foco en lograr el apoyo de los gobernadores para las reformas de "segunda generación" del Gobierno, pero también dejó un mensaje político para el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Mientras, en el Gobierno admiten que su nombramiento no fue consultado con Mauricio Macri.