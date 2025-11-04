Milei recibe legisladores libertarios y planifica otro viaje a EEUU

"Dejar afuera, no al gobernador, sino a 17 millones de bonaerenses, es una pésima idea. Esto agrede al federalismo, a la democracia y a toda enunciación acerca de una apertura". El gobernador bonaerense Axel Kicillof utilizó un tramo de la presentación del proyecto de presupuesto provincial en La Plata para retomar las críticas al gobierno de Javier Milei por no haberlo invitado al diálogo en la Casa Rosada, profundizando algunas cuestiones que ya había expresado en una carta que difundió el sábado. El Gobierno volvió a ensañarse en su contra. Los flamantes jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli, le dijeron las peores cosas para justificar el veto a su participación de un encuentro con madatarios provincias. Hasta el ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a la movida y también el apuntó al gobernador, claramente señalado por la Rosada como su principal adversario.