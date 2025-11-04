El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, descartó nuevos cambios en el Gabinete del presidente Javier Milei y le contestó al exmandatario Mauricio Macri, quien había criticado su designación. "De segundo orden", lanzó sobre el titular del PRO. Al desestimar más salidas de funcionarios, el exvocero ratificó a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia.

"En el Gabinete propiamente dicho, no. Los cambios que se vienen son los de Luis Petri y Patricia Bullrich que pasan a la tarea legislativa a partir del 10 de diciembre", dijo Adorni en diálogo con El Observador, al ser consultado sobre posibles nuevas modificaciones.

De esta manera, el exvocero despejó las dudas en torno a la posible salida de Cúneo Libarona de la cartera de Justicia. Pese a esto, señaló que "cada ministro tiene la libertad para elegir funcionarios" de sus equipos. "El resto de los cambios dependerá de cada área de influencia. No puedo opinar sobre eso ni puedo saber si habrá más cambios porque todos los días todos los ministros validamos nuestros equipos y el día que queremos un cambio lo hacemos", señaló.

Por otro lado, el jefe de Gabinete se quejó por el "ruido" generado luego de la reciente renuncia de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, de quien destacó como "espectacular" su gestión. "No sé por qué hace tanto ruido cuando la gente siente que terminó un ciclo. En este caso lo hace por cuestiones personales. En este Gobierno, los funcionarios cuando tienen un tema personal o quieren pasar al sector privado por determinada razón o sienten un ciclo cumplido, dan un paso al costado", sostuvo.

Los dardos contra Macri

El exvocero también fue consultado por los dichos de Macri, quien cargó contra Milei por elegir a Adorni como jefe de Gabinete tras una frustrada negociación en la Quinta de Olivos. "Me llamó la atención más que sorprenderme. Es su opinión. La verdad es que es un tema de segundo orden porque el Gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el Presidente", advirtió.

La semana pasada, Macri se quejó de que el líder libertario optó por Adorni frente a "la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos".

Ante esto, el elegido por Milei contestó: "Le tomo el desafío…A ver cómo me va en la jefatura de Gabinete. Ojalá que me vaya bien así cuando termino mi función lo llamaré y le diré '¿viste que estabas equivocado?’. Cada uno puede opinar lo que quiere".

Además, le recriminó su actitud y le pidió "colaboración" con la gestión nacional. "De todas maneras, creo que los expresidentes tienen que colaborar para que al gobierno de turno, sea cual sea el color político o las diferencias, le vaya bien. Tienen que tratar de empujar para adelante y me parece que el tuit no fue realmente en esa línea", subrayó.