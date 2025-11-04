Quién es Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud

Horas después de la renuncia de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, el Gobierno Nacional designó como su reemplazo a Guido Giana. Se trata de un ingeniero químico, exgerente del PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri y miembro del equipo directivo del Sanatorio Güemes. También fue concejal en el municipio de Presidente Perón por el PRO.

A través del decreto 783/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la salida de Loccisano y también nombró a Giana como su reemplazante en la cartera de Salud. "Desígnase, a partir del 4 de noviembre de 2025, al ingeniero Guido Giana (D.N.I. N° 33.295.526) en el cargo de Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud", anunció el Gobierno.

La designación de Giana se da luego de la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete y de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior, quienes serán reemplazados por Manuel Adorni y Diego Santilli, respectivamente, dos legisladores electos que no asumirán sus bancas.

Quién es Guido Giana

Es un ingeniero químico graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), especializado en administración hospitalaria y en gestión pública. Hasta ahora, Giana se desempeña como director de Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes y fue gerente de Nuevos Negocios del laboratorio Drofar.

En el sector público, durante la administración de Macri, el nuevo viceminsitro fue Gerente Económico-Financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI). También tuvo un cargo en la ciudad de Buenos Aires, donde fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico.

Su carrera política lo llevó a ser concejal en el municipio de Presidente Perón por el PRO, que también lo propuso como candidato a intendente por Juntos por el Cambio (JxC) en 2019. “Mi sueño es ser intendente de Presidente Perón", decía en 2021 cuando era concejal. Sin embargo, en 2023 no participó como candidato por ninguna fuerza.

En su perfil de LinkedIn se presenta como un “profesional orientado a la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con un amplio conocimiento del los sistemas de salud” y “una persona con una profunda vocación de servicio, que entiende que la mejor manera de hacer política es a través de una buena gestión y que la mejor manera de cambiarle la vida a la gente es a través del trabajo”. También asegura que “la política es sin lugar a dudas la única manera de mejorar, de manera estructural, la vida en sociedad de las personas”.