Milei vuelve a viajar a EEUU y asistirá a la asunción de Paz Pereira

Javier Milei viajará, una vez más, a Estados Unidos. Tras tomarle juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el Presidente se tomará el avión para participar del America Business Forum, que se realizará en Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump; la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y Lionel Messi. También asistirá a la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia.

El encuentro de Miami, en tanto, tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat. De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; el ex tenista Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

En la Casa Rosada trabajaban en la lista de reuniones de Milei, aunque se descarta la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos. Según la agenda difundida por el Gobierno nacional, el líder de La Libertad Avanza participará el jueves de la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El viernes, Milei viajará a Bolivia, donde al otro día participará de la asunción de Paz Pereira, presidente electo. El candidato de la derecha más moderada se hizo con la primera magistratura en el balotaje con 54,5% de los votos y gobernará por cinco años

Cómo será la agenda de Milei en Estados Unidos

Miércoles 5 de noviembre

15:00 - Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2:20 horas del jueves 6 de noviembre.

Jueves 6 de noviembre

17:45 - El Presidente hablará en el American Business Forum.

19:15 - Partida del vuelo especial que conducirá al presidente a Palm Beach, donde llegará a las 19:35 hs.

22:30 - Intervención del Presidente en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Viernes 7 de noviembre

00.30 - El Presidente partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Nueva York, donde arribará a las 3:30 hs.

12:00 - Participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas.

19:00 - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará a las 3 horas del día siguiente.

Sábado 8 de noviembre

9:30 - Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10:20 hs.

11:00 - El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. A continuación, saludo al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

13:00 - Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.

14:00 - Partida del vuelo especial que conducirá a Milei de regreso a Buenos Aires.

17:35 - Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.