Macri ratificó el apoyo al Gobierno, pero cuestionó el estilo de Milei: “Hay cosas para mejorar”

El expresidente Mauricio Macri volvió a apoyar el rumbo político y económico del gobierno de Javier Milei aunque puso reparos en la forma de toma de decisiones. El titular del PRO le reclamó a Milei más apertura al momento de tomar decisiones, en la antesala a la discusión de importantes reformas en el Congreso.

Macri expuso en el Foro ABECEB 2025, un influyente espacio que reunió a empresarios y políticos tanto del ámbito nacional como internacional. Allí, volvió a expresar el apoyo del PRO al Gobierno “desde las ideas”, aunque advirtió: “En esta era tan fragmentada, ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión se hace muy difícil”.

En la misma línea, el líder del partido amarillo valoró la “buena relación humana” que tiene con el actual Presidente y aseguró que encontrará al PRO “colaborando” con la gestión libertaria, aunque resaltó que “hay cosas que se pueden mejorar”. Allí ahondó: “La posibilidad de mejora en la implementación y negociación política son enormes”.

Esta crítica de Macri es la continuación de un duro tuit que publicó el sábado pasado y en donde aclaró que en la comida en la Quinta de Olivos con el Presidente no lograron ponerse de acuerdo en los temas abordados y que se relacionan con la segunda parte de la gestión. Entre ellos figura la conformación de equipos, donde Macri cree que el Gobierno necesita mayor apertura y acuerdos que sostengan la gobernabilidad.

Por eso, el ex mandatario nacional consideró un error la designación de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. Al respecto sugirió como alternativa a Horacio Marín, CEO de YPF. Si bien Macri no conoce a Marín, pero evaluó que su experiencia en la petrolera y su perfil técnico le daba sustento para ese lugar.