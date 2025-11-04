Kicillof criticó que dejen a la PBA fuera del diálogo y el Gobierno volvió a atacarlo

"Dejar afuera, no al gobernador, sino a 17 millones de bonaerenses, es una pésima idea. Esto agrede al federalismo y a una democracia, a toda enunciación acerca de una apertura". El gobernador bonaerense Axel Kicillof utilizó un tramo de la presentación del proyecto de presupuesto provincial en La Plata para retomar las críticas al gobierno de Javier Milei por no invitarlo al diálogo en la Casa Rosada, profundizando algunas cuestiones que ya había expresado en una carta que difundió el sábado. El Gobierno volvió a saltarle a la yugular. Los flamantes jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli, le dijeron las peores cosas para justificar el veto a su participación de un encuentro con madatarios provincias. Hasta el ministro de Defensa, Luis Petri, ser sumó a la movida y también el apuntó al gobernador, claramente apuntado por la Rosada como su principal adversario.

"Hay una realidad que el Presidente no quiere ver", observó Kicillof. Hacía referencia a la grave situación que atraviesan los sectores productivos de las provincias, que son los que generan trabajo. En una zona de carácter netamente industrial como el GBA, eso se nota mucho más. "Desde que llegó Milei no ha parado de producirse una verdadera hecatombe productiva, mayor desigualdad y más necesidades", agregó el gobernador. Detalló que las deudas que mantiene el Ejecutivo nacional con la Provincia ya alcanza los 13 billones de pesos, al haber eliminado los fondos para seguridad, compensador del tranporte, de jubilaciones, de incentivo docente, además de mil obras y 16 mil viviendas. Todos compromisos incumplidos fijado en leyes y compromisos por los que, sostuvo, el Gobierno ingresó en el terreno de la ilegalidad y por eso acudió a la Corte Suprema.