La Cámara Nacional Electoral no resolvió la reimpresión de boletas y Javier Milei viaja a EEUU

En medio de la tensión electoral por la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza, la Cámara Nacional Electoral (CNE) devolvió el expediente sobre la reimpresión de boletas a la Junta Electoral bonaerense, exigiendo que se notifique a los partidos políticos involucrados para garantizar el derecho de defensa y evitar nulidades. Esta decisión retrasa la definición sobre si se modificarán las boletas únicas de papel antes de las elecciones del 26 de octubre, un reclamo impulsado por el oficialismo tras el fallo inicial que rechazó el pedido por razones logísticas y de costos. En paralelo, el presidente Javier Milei emprendió un viaje oficial a Washington junto a su comitiva, con el objetivo de reunirse con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro se da tras el anuncio de un swap financiero de 20 mil millones de dólares por parte del Tesoro norteamericano, y busca fortalecer las relaciones bilaterales y asegurar respaldo económico para Argentina. La simultaneidad de ambos hechos —la indefinición sobre las boletas y el viaje presidencial— marca una semana clave para el oficialismo, que enfrenta desafíos tanto en el plano institucional como internacional.