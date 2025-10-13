No fue Milei: quiénes son los ganadores del Nobel de Economía 2025

El Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado este lunes a los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.

El comité distinguió a Mokyr, de nacionalidad israelí-estadounidense, con la mitad del galardón “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, mientras que la otra mitad fue compartida entre Aghion, de nacionalidad francesa, y Howitt, de nacionalidad canadiense, “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

Howitt fue, además, director de tesis del exministro de Economía Martín Guzmán, quien lo felicitó en sus redes sociales: "Súper merecido. Peter es un economista espectacular, profundo, que ha hecho aportes de enorme valor a la economía, tanto en crecimiento económico como en economía monetaria", destacó.

A partir del análisis de registros históricos, Mokyr identificó los factores que permitieron el desarrollo económico continuo, hoy considerado una condición habitual en las economías modernas. Según sus investigaciones, las innovaciones sólo pueden reproducirse de forma constante si existen explicaciones científicas que sustenten los descubrimientos, algo que escaseaba antes de la Revolución Industrial. Además, destacó que el progreso depende de que la sociedad esté dispuesta a aceptar nuevas ideas y fomentar el cambio.

Por su parte, Aghion y Howitt profundizaron en los mecanismos detrás del crecimiento sostenido. En un trabajo publicado en 1992, desarrollaron un modelo matemático para describir la “destrucción creativa”, un proceso en el cual la llegada de un producto nuevo y mejorado al mercado desplaza a quienes ofrecen tecnologías obsoletas. La innovación, explicaron, es creativa porque genera avances, pero también destructiva porque obliga a las empresas menos competitivas a retirarse.

Los premiados demostraron, cada uno desde su enfoque, que el proceso de destrucción creativa produce tensiones que deben ser manejadas con políticas adecuadas. De no hacerlo, las empresas establecidas y los grupos de poder tenderán a bloquear la innovación para proteger sus propios intereses.

“El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento”, expresó John Hassler, presidente del Comité del Nobel de Ciencias Económicas, al destacar la vigencia de los aportes premiados.

