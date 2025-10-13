Milei va en busca del salvavidas de Trump, se muestra con Santilli y planta a los empresarios argentinos

Javier Milei partió en busca de su salvavidas. Casi sin aliento, lo rescató sobre la hora el estado norteamericano de la mano de Donald Trump a dos semanas de las elecciones. Salió este lunes pasadas las 15 horas de Aeroparque rumbo al Norte. El Presidente arranca lo que en Casa Rosada definen como el viaje más importante en estos dos años de gestión libertaria.

"Se viene un día histórico", adelantaron en Balcarce 50 sobre el anuncio de mañana del que solo se conocen pocas pistas. Swap de 20 mil millones, compra de pesos en el mercado financiero local y "dólares que saldrán de las orejas" de los argentinos, según adelantó Milei.

A Milei lo estarán esperando en Estados Unidos cuando llegue a la medianoche los Caputo. Luis, su ministro de Economía, y Santiago, su asesor principal. Ambos, los hacedores de esta rúbrica de un acuerdo final para que Milei pase el rubicón electoral que lo tenía en la cornisa.

El mandatario arribará a las 23 (hora Argentina) y a las 2 ya estará en la Blair House para pasar la noche. A las 12 horas del mediodía del martes pisará por primera vez el Salón Oval de la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump. A las 12:45 habrá un almuerzo de trabajo en honor a Milei, según la agenda comunicada por Presidencia, del que participarán las comitivas argentinas y estadounidenses. Ya a las 13.45 Trump lo despedirá.

Entre las 12 y las 14 se esperan detalles del anuncio que esperan en el Gobierno para llegar con vida al temido 26 de octubre. Por ahora no hay ninguna conferencia en conjunto de ambos.

La vuelta

Milei volverá inmediatamente para ponerse las camperas de cuero y encarar el sprint final de la campaña. El miércoles llega a las 8 de la mañana a la Ciudad de Buenos Aires y al otro día ya irá a la Provincia de Buenos Aires. Compartirá actos el jueves con su nuevo cabeza de lista, el amarillo reciclado violeta Diego Santilli. Estarán en Tres de Febrero con otro amarrillo violeta Diego Valenzuela, intendente de ese distrito.

Milei vuelve así a la campaña luego del cimbronazo de tener que bajar a José Luis Espert, caído en desgracia luego de sus probados vínculos con el narco extraditado Fred Machado, ahora pasando sus días en Estados Unidos, allí donde llegará Milei.

El recorrido de Milei y Santilli seguirá el viernes por Pergamino, también PBA. En Casa Rosada pretenden descontar los puntos de septiembre. La diferencia de 13% esperan que se achique por lo menos a 10% o menos en octubre. Será una semana larga para Milei. El fin de semana viajará por el país. Pondrá el cuerpo y la cara en Tucumán y Santiago del Estero, dos provincias complicadas para las aspiraciones libertarias.

En el medio, el Presidente plantó a los empresarios argentinos que lo esperaban el viernes en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, que se realiza todos los años. En su lugar mandó a su vocero Manuel Adorni.