Provincia de Buenos Aires le pidió información a Nación sobre los ejercicios militares estadounidenses en bases navales

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025, el presidente Javier Milei “autorizó” el ingreso de personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Según se detalla en el escrito nacional, los ejercicios comenzarán el próximo “20 de octubre hasta el 15 de noviembre, teniendo una duración de 27 días”. Desde el gobierno de Axel Kicillof denuncian que es “ilegal” ya que es una facultad del Congreso de la Nación y no puede ser autorizada una práctica de esas características a través de un DNU.

En ese sentido, realizaron un pedido de informes que aún no fue respondido. Vale remarcar que los efectivos extranjeros “arribarán por vía aérea y se trasladarán Mar del Plata” para reunirse con personal argentino. El costo aproximado será financiado por la Armada Argentina y demandará $60.211.157

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco envió una nota al ministro de Defensa Nacional Luis Petri, el 6 de octubre en la que le pide “todos los antecedentes administrativos” que dieron origen al Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025 y “mediante el cual se autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para la participación en el Ejercicio ‘Tridente’, a llevarse a cabo en territorio argentino, en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano”.

La armada de los Estados Unidos

En la nota, el ministro bonaerense detalla que la provincia de Buenos Aires “alberga dos de las bases operativas que se utilizarán” para el operativo, por lo que “es interés de esta administración conocer en detalle las potenciales externalidades logísticas, ambientales y/o de seguridad asociadas a la presencia de tropas extranjeras en el territorio bonaerense, así como la eventual utilización de infraestructura civil provincial”. En la conferencia de prensa de este lunes, el funcionario confirmó “no haber recibido respuesta” aún.

“Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires estamos preocupados por los ejercicios militares de la operación Tridente que van a desarrollarse en nuestro territorio”, expresó Bianco y además remarcó que “es irregular porque es el Congreso es el que debe autorizar este tipo de prácticas”. “Acá hay un pueblo que va a seguir defendiendo la soberanía nacional”, cerró el ministro.

Qué harán las fuerzas extranjeras en Argentina

Según se detalla en el DNU, el objetivo es “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional, capacidad de respuesta inmediata y el uso efectivo de tecnologías de avanzada con el aporte doctrinario y técnico novedoso de la armada de los Estados Unidos”. También, “se pretende mejorar el proceso de planificación, preparación y manejo de riesgos en operaciones combinadas de nuestras Fuerzas Especiales, tanto en contextos de combate como de asistencia humanitaria en los escenarios complejos, marítimos y terrestres, que nuestro continente posee”.

Para los operativos, la Argentina dispondrá de “2 unidades de Fuerzas Navales Especiales, Agrupación Comandos Anfibios (APCA) y Agrupación de Buzos Tácticos (APBT) con hasta 40 integrantes con equipo y armamento individual”. También habrá 1 patrullero Oceánico (Tipo A.R.A. "BOUCHARD"), con un máximo de 60 efectivos; 1 lancha Rápida (Tipo A.R.A. “INDÓMITA”), con un máximo de 37 efectivos o 1 Lancha Patrullera (Tipo A.R.A. “BARADERO”) con un máximo de 8 efectivos; y 1 helicóptero SH-3 SEA KING con un máximo de 15 efectivos.

En tanto, las Fuerzas Especiales estadounidenses traerán un Comando de “Guerra Especial Naval (NSW, por sus siglas en inglés) con un máximo de 30 efectivos”. Según se desprende, los Grupos de NSW “comandan, entrenan, equipan y despliegan componentes de los Escuadrones de NSW para satisfacer las necesidades de ejercicios, contingencias y tiempos de guerra de los comandantes combatientes regionales, los comandos de operaciones especiales de teatro de operaciones y las flotas numeradas de todo el mundo”.