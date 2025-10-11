Dos niñas murieron y dos mujeres resultaron heridas este sábado por la tarde al incendiarse una iglesia evangélica en el barrio Villa Serrana, en las afueras de la Ciudad de Córdoba. Hubo 40 evacuados y destrozos por las llamas. Aún se desconocen las causas que originaron el fuego.

Las víctimas son dos pequeñas -de un año y medio y de cinco años- que eran parte de una delegación religiosa que visitaba la iglesia evangélica Nuevo Amanecer con Jesús, ubicada en la calle Coquena, entre Yupanqui y Viracocha, en Villa Serrana, al noroeste de la capital provincial. El fuego se desató alrededor de las 15.30 horas y fue alertado por una niña de 10 años, según detalló el medio local La Voz.

“La prioridad fue rescatar a las personas atrapadas y contener la propagación del fuego”, señalaron fuentes oficiales tras el siniestro. Al momento de los hechos había dentro del templo alrededor de 40 personas, que debieron ser evacuadsa de manera urgente, según indicó Cadena 3.

El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, encabezó el operativo de rescate y supervisó las tareas junto a personal del Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba. “Fue un trabajo conjunto y rápido, pero lamentablemente el fuego avanzó con mucha intensidad”, explicaron desde el cuerpo de Bomberos.

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el incendio dejó como saldo la muerte de dos menores y heridas en dos mujeres adultas, quienes recibieron asistencia en el lugar y permanecen bajo observación médica.

Peritos de Bomberos y agentes de la Policía de Córdoba continúan las tareas para establecer el origen del incendio, que podría haberse iniciado por una falla eléctrica o debido a algún otro desperfecto. Las familias afectadas reciben asistencia, mientras que la comunidad de Villa Serrana permanece conmocionada por el trágico desenlace y aguarda un parte oficial con más detalles del caso.

Fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Un incendio desatado este viernes al mediodía en los alrededores de la Ruta de las Altas Cumbres, a la altura de la Quebrada del Condorito, se extendió rápidamente por una zona de pastizales y luego por un sector residencial, donde destruyó 14 vehículos y obligó a evacuar a 130 personas, en su mayoría turistas.

El siniestro se registra a la altura del kilómetro 60 de la ruta 34, en el camino de las Altas Cumbres, donde las dotaciones permanecieron activas durante toda la madrugada del sábado para contener los focos, que aún permanecen fuera de control.

Pasadas las 11.30, la Policía Caminera dispuso el corte total del tránsito en la ruta que comunica la capital provincial con el Valle de Traslasierra, medida que continuaba vigente este sábado por la tarde.