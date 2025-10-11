Continúa el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito: se estima un daño a 800 hectáreas en Córdoba

Después de que un incendio se desatara en la Ruta de las Altas Cumbres, el fuego sigue arrasando el Parque Nacional Quebrada del Condorito en Córdoba. Las autoridades confirmaron durante la madrugada del sábado que el foco continúa activo y estimaron que al menos, hasta el momento, 800 hectáreas fueron afectadas. La situación obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia con la participación de brigadistas, bomberos y aviones hidrantes.

Según informó la Secretaría de Gestión del Riesgo de la provincia, el fuego empezó tras el incendio de un automóvil al costado del camino. A partir de allí, las llamas se propagaron rápidamente favorecidas por las altas temperaturas, el viento intenso y la baja humedad, condiciones que llevaron a decretar alerta extrema por incendios en todo el territorio cordobés. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas cercanas a los 30 grados para este fin de semana, lo que complica aún más las tareas de control.

Durante toda la noche del viernes y la madrugada del sábado, más de 40 agentes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), junto con bomberos voluntarios de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza, que trabajaron sin descanso para contener el fuego. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, confirmó que el operativo continuará hasta lograr estabilizar la situación.

Evacuaciones y logística a disposición

La Dirección Provincial de Aeronáutica puso a disposición tres aviones hidrantes y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego aportó dos más. "Vamos a trabajar toda la noche para intentar contenerlo. Este foco se complicó por las condiciones climáticas", declaró el ministro Quintero, que además informó que otros vehículos estacionados a unos 1.500 metros del lugar también fueron alcanzados por las llamas. Serían cerca de 15 los autos que quedaron completamente destruidos.

La magnitud del incendio obligó a evacuar a 130 personas, muchas de las cuales estaban haciendo trekking o recorridos turísticos por los senderos del parque. El Ministerio de Salud provincial envió tres ambulancias para brindar asistencia preventiva, aunque hasta ahora no se registraron heridos ni intoxicados.

Nicolás Vallejo, referente del Parque Nacional Quebrada del Condorito, explicó que el parque quedará cerrado hasta nuevo aviso. "Es ver todo desolado, los senderos destruidos. Se han quemado infraestructuras de trabajo de años en el parque", explicó y a la vez que sostuvo que desde la dirección del campo nacional temen nuevos incendios durante el verano.

Riesgo de incendios en varias provincias

El SMN advirtió que Córdoba no es la única provincia bajo alerta por incendios. El meteorólogo Rafael di Marco explicó que tanto en Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe también enfrentan condiciones meteorológicas propicias para la propagación del fuego. Las autoridades provinciales recordaron que está prohibido encender fuego en zonas rurales o forestales y solicitaron que cualquier foco sea reportado de inmediato al 0800-888-FUEGO (38346).

Los especialistas en meteorología alertaron que las altas temperaturas, que podrían superar los 36 grados en el norte del país, sumadas a las ráfagas de viento, aumentan el riesgo de incendios forestales.