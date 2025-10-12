Faltan exactamente dos semanas para las elecciones legislativas nacionales. El sábado, el presidente Javier Milei visitó Corrientes y Chaco, provincia en la que afianzó su vínculo con el gobernador, Leandro Zdero. Antes, la Cámara Nacional Electoral le había dado una noticia que esperaba: confirmó a Diego Santilli como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, después de la renuncia de José Luis Espert.
A dos semanas de las elecciones, Milei insistió: "El esfuerzo esta vez vale la pena"
En medio de su visita a Chaco, el Presidente aseguró que el camino de su gobierno "es el correcto".
El repudiable video del Gobierno por el 12 de octubre: "Civilización sobre salvajismo"
La cuenta oficial de Casa Rosada compartió un video en sus redes sociales para festejar la llegada de Cristóbal Colón a América.
Pluriempleo en Santa Fe: 120 mil personas necesitan dos trabajos para llegar a fin de mes
Las medidas del presidente Milei y el gobernador Pullaro obliga a las familias a tener más fuentes de ingresos para subsistir. Advierten por el deterioro del mercado laboral formal y la pérdida del poder adquisitivo.
Un relevamiento de Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe reveló que alrededor de 120 mil personas necesitan tener dos trabajos para poder cubrir los gastos básicos y llegar a fin de mes.
El embajador de Estados Unidos prometió fortalecer los lazos con Argentina
Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en la Argentina, prometió fortalecer los lazos entre ambos países en la previa del viaje de Javier Milei a Washington para un encuentro bilateral con Donald Trump.
"Esperamos con ansias la reunión entre el presidente Trump y el presidente Milei el 14 de octubre. Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando la inversión y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!", escribió Lamelas en su cuenta de X. El mensaje fue reposteado por Milei.
En medio de su visita a Chaco, el presidente Javier Milei aseguró que "el esfuerzo esta vez vale la pena" porque su gobierno va por "el camino correcto".
"En la medida que los argentinos sigamos abrazando las ideas del cambio, las ideas de la libertad, el progreso va a llegar a todos", expresó en diálogo con el portal NG Federal.