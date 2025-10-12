Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en la Argentina, prometió fortalecer los lazos entre ambos países en la previa del viaje de Javier Milei a Washington para un encuentro bilateral con Donald Trump.

"Esperamos con ansias la reunión entre el presidente Trump y el presidente Milei el 14 de octubre. Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando la inversión y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!", escribió Lamelas en su cuenta de X. El mensaje fue reposteado por Milei.