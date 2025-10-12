El repudiable video del Gobierno por el 12 de octubre: "Civilización sobre salvajismo".

El Gobierno nacional publicó un repudiable video por el 12 de octubre, fecha que el presidente Javier Milei rebautizó como "Día de la Raza". En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel festejó el "Día de la Hispanidad".

"El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente", comenzó el video que compartió la cuenta oficial de X la Casa Rosada. "Colón supo enfrentar el caos, desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres. Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio", continuó.

El Gobierno consideró que, cuando llegó, Cristóbal Colón "encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie" y "estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo".

"La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos. En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico; conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros, la civilización occidental", siguió y concluyó: "Porque sin raíces no hay futuro hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir".

El mensaje de Villarruel: "Día de la Hispanidad"

Además, la Vicepresidenta celebró en su cuenta de X el "Día de la Hispanidad", nombre que lleva el feriado en España. "En este día quiero rendir homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica. Compartimos un idioma, una fe y una cultura que moldearon nuestra identidad y nos recuerdan que pertenecemos a una misma historia", expresó Victoria Villarruel.

Victoria Villarruel celebró el "Día de la hispanidad"

"La Hispanidad es la herencia común que nos dio tradiciones, valores y el orgullo de sabernos parte de una gran comunidad. Como argentina, valoro profundamente esa unión que nos hermana y que fortalece nuestra identidad nacional. ¡Feliz Día de la Hispanidad!", agregó.