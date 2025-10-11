El calvario de una figura en medio de la crisis de Milei: “No alcanza para el alquiler”

Un famoso habló de su difícil situación económica en pleno gobierno de Javier Milei.

En un momento en el que la crisis económica golpea con fuerza a distintos sectores, Junior Pisanú, hijo de la exmodelo Daniela Cardone y del cirujano plástico Rolando Pisanú, contó el difícil panorama que atraviesa como artista. A sus 30 años, el actor combina su pasión por el teatro independiente con el esfuerzo diario de sostenerse en un contexto cada vez más complejo.

Actualmente, forma parte de dos obras simultáneas: Incidente en Vichy, de Arthur Miller, que se presenta los jueves en Espacio Callejón, y Voyeurs, el lado B, todos los viernes en El Tinglado. Aun así, asegura que la situación económica no le permite relajarse. “Hay cosas, pero también hay que moverse y estar en constante movimiento como actor, generarte tus propios proyectos. Poco, pero hay”, reconoció en diálogo con Pronto, dejando en claro que, más allá del talento, la autogestión es su principal herramienta de supervivencia.

El hijo de Daniela Cardone habló de las dificultades que enfrenta siendo actor.

“En la pandemia estuve trabajando en un restaurante de sushi. Estuve un año y medio laburando ahí, en gastronomía. Me gusta mucho ese rubro”, recordó. Sobre su presente, agregó: “De vez en cuando pego una publicidad que me salva el mes para pagar el alquiler y ese tipo de cuestiones. Por fuera de la actuación no volví a incursionar en otro rubro. Ojalá que no tenga que hacerlo, pero viste cómo es esto”.

Qué piensa Junior de la carrera actoral

Con una carrera construida desde el esfuerzo, Junior también reflexionó sobre lo difícil que resulta abrirse camino en la actuación. “Siempre que escucho que alguien empieza a estudiar actuación, me dan ganas de preguntarle si está seguro del todo”, confesó. La reflexión surgió al hablar de su hermana Lola, quien sigue sus pasos en la Universidad Nacional de las Artes: “Le dije que esto es una búsqueda de toda la vida, es larguísimo y muy difícil. Cada vez hay más competencia, más plataformas y las reglas del juego van mutando”.