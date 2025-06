Dolor en el espectáculo por la muerte que golpea a El Trece: "Se fue hace poquito"

Dolor en el espectáculo por la muerte que golpea a El Trece-

La modelo y actriz Daniela Cardone anunció una muerte que dejó sin palabras a Mirtha Legrand en el programa La Noche de Mirtha (El Trece) y provocó el espanto de los demás invitados de la histórica conductora. "Se fue hace poquito", confesó la mamá de la también actriz Brenda Gandini.

Todo empezó en la última emisión de La Noche de Mirtha cuando "La Chiqui" recibió de invitada a Daniela Cardone y en medio de la velada le preguntó: "¿Tenés tus gatos embalsamados?". En ese momento, la conocida actriz deslizó que uno de sus queridos felinos había fallecido: "Sabés que hace tres días se me fue otra, el número siete se me fue. Ahora me quedan tres".

Daniela Cardone superó el impacto que produjo el anuncio y aclaró que tiene embalsamados a todos sus gatos fallecidos, lo que produjo una reacción de asco y curiosidad en Mirtha Legrand, quien interrogó: “¿No te da miedo que te miren de noche?”. "Los embalsamo porque compartieron casi diecisiete años de mi vida. La verdad que tengo una gran historia con ellos. Y los extraño mucho. No sé si es porque mi mamá era museóloga y hablaba, no sé...", explicó Cardone.

Además, Daniela Cardone reveló donde qué lugar ocupan en su casa sus gatos embalsamados: "Tengo un mueble antiguo, muy lindo, donde ellos están en sus estantes. Se conservan ahí, en mi dormitorio". Para cerrar, la mamá de Brenda Gandini afirmó que buscará llevar a sus fallecidos animales de compañía a un lugar donde puedan descansar para siempre: "Pero decidí llevarlos a Escobar, a una iglesia para que descansen definitivamente ahí en paz. Queda al lado de San Expedito".

Preocupación por el futuro de Mirtha Legrand en la televisión

"Esta es una noticia que se puede decir hoy pero que en un tiempo se va a poder confirmar", arrancó diciendo Adrián Pallares en la conducción de Intrusos (América TV). Y siguió: "Este es el último año de Mirtha Legrand en televisión. Está preparando todo para que sea su gran despedida, ya lo habló con su gente más cercana así que de acá a que termine el programa este año irán haciendo cositas para darle un cierre".

En ese momento, Rodrigo Lussich se mostró sorprendido por la revelación de su compañero de trabajo y preguntó: "¿No es un amague?". "No, lo tiene decidido. Siente que está bien y que se cumplió un ciclo", advirtió Adrián Pallares sobre el inminente final de Mirtha Legrand en la televisión.

"Más allá de que uno la quiere ver siempre, televisivamente ha cumplido un ciclo en el sentido de que tal vez hoy Mirtha no puede manejar la mesa con la ductilidad y la memoria de su estilo picante y punzante, con todos sus reflejos a favor del programa", reflexionó Rodrigo Lussich sobre la decisión de Mirtha Legrand, quien está a pocos años de cumplir 100 y se mantiene como una de las figuras más destacadas del espectáculo argentino.