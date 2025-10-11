Milei viaja a Chaco y Corrientes para respaldar a sus candidatos de cara a las elecciones

Tras el anuncio del salvataje por parte de Estados Unidos, Javier Milei continuará con la campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en todo el país el próximo domingo 26 de octubre. El Presidente viajará este sábado a Chaco y luego a Corrientes.

En primer lugar, Milei participará de un mitin político en Chaco, junto al gobernador local Leandro Zdero. El Presidente buscará fortalecer su alianza con Zdero, uno de los pocos mandatarios provinciales que todavía mantienen una buena relación con el oficialismo nacional. El acto será en la Plaza Belgrano y comenzará a las 10.

Luego, Milei seguirá su gira por Corrientes, donde se presentará con Virginia Gallardo, candidata de su espacio. Cabe recordar que el candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, salió cuarto en las recientes elecciones a gobernador en la provincia, hace tan solo unas semanas atrás.