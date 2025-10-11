Javier Milei viaja este sábado 11 de octubre a Chaco y Corrientes, donde continuará la campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El Presidente participará de un mitin político junto al gobernador chaqueño Leandro Zdero, buscando fortalecer su alianza, y luego será parte de un acto de campaña en Corrientes con la candidata Virginia Gallardo.
Milei viaja a Chaco y Corrientes para respaldar a sus candidatos de cara a las elecciones
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El Presidente seguirá la campana proselitista este sábado en Corrientes, donde acompañará a Virginia Gallardo, y en Chaco, donde busca fortalecer su alianza con el gobernador Zdero.
Hace 1 hora
Milei sigue la campaña en Chaco y Corrientes
Tras el anuncio del salvataje por parte de Estados Unidos, Javier Milei continuará con la campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en todo el país el próximo domingo 26 de octubre. El Presidente viajará este sábado a Chaco y luego a Corrientes.
En primer lugar, Milei participará de un mitin político en Chaco, junto al gobernador local Leandro Zdero. El Presidente buscará fortalecer su alianza con Zdero, uno de los pocos mandatarios provinciales que todavía mantienen una buena relación con el oficialismo nacional. El acto será en la Plaza Belgrano y comenzará a las 10.
Luego, Milei seguirá su gira por Corrientes, donde se presentará con Virginia Gallardo, candidata de su espacio. Cabe recordar que el candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, salió cuarto en las recientes elecciones a gobernador en la provincia, hace tan solo unas semanas atrás.
Hace 1 hora
A horas del rescate de EE UU, Milei anunció un acuerdo con OpenAI
El Gobierno anunció el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto de inteligencia artificial que representa una inversión de 25.000 millones de dólares.
El día después del salvataje del Tesoro de Estados Unidos, el presidente Javier Milei anunció junto a la empresa estadounidense OpenAI el lanzamiento de Stargate Argentina, que representa una inversión de 25.000 millones de dólares. De acuerdo al Gobierno, se trata de un proyecto "pionero de infraestructura de IA que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había admitido ayer que Milei se comprometió, a cambio, a alejarse de China y garantizar inversiones a empresas estadounidenses en recursos naturales.
Hace 1 hora
"No al rescate": el proyecto de senadores democrátas contra el salvataje a Milei
La bancada demócrata en el Senado norteamericano impulsó un proyecto en contra de la ayuda financiera, llamado "Ley de No al rescate de Argentina".
La bancada demócrata en el Senado de los Estados Unidos presentó el jueves un proyecto de ley para evitar el salvataje económico de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, que será de u$s20.000 millones según confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El proyecto, llamado "Ley de No al rescate de Argentina" fue firmado por los senadores Elizabeth Warren, Tim Kaine, Chris Van Hollen, Cory Booker, Tina Smith, Ruben Gallego, Bernie Sanders y Peter Welch.
Hace 2 horas
Milei elogió el salvataje de Trump: "Hito fundacional"
El Presidente destacó el anuncio de Scott Bessent y dio a conocer cómo seguirán las reformas laboral y tributaria pedidas por el FMI.
El presidente, Javier Milei, calificó este viernes de "hito fundacional" el acuerdo con Estados Unidos por un salvataje de 20.000 millones de dólares a través de un swap. Además, dio a conocer los próximos pasos en las reformas tanto tributaria como laboral. Se trata de dos puntos clave a los que Argentina se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Hace 2 horas
Crece el malestar en EE.UU.: la otra cara de la apuesta de Trump para rescatar a Milei
Bessent dejó claro con la compra de pesos y el anuncio del swap que la Casa Blanca jugará fuerte a favor de su principal aliado en la región de cara a las elecciones nacionales. Pero, ¿qué reacción se está gestando en EE.UU.? ¿Pagará un costo muy alto?
Donald Trump está poniendo en juego mucho de su capital político para apoyar a Javier Milei. Mientras el equipo económico se volvió de su estadía en Washington con un acuerdo bajo el brazo que se presentará oficialmente -y se espera, con más detalles- en la reunión de los dos presidentes en la Casa Blanca este martes, en el país del Norte reina la indignación.