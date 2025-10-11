Santilli salió a festejar que es primer candidato de Milei: "Honor"

Pocas horas después de que la Cámara Nacional Electoral lo confirme como primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, el diputado del PRO Diego Santilli salió a celebrar esta decisión y a agradecerle al presidente Javier Milei por "confiar" en él para los próximos comicios. Se trata de un fallo que tuvo distintas posiciones en la Justicia y que se conoce a solo 15 días de las elecciones legislativas.

"Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta", escribió Santilli en su cuenta de X.

En su mensaje, el legislador del PRO agradeció el respaldo recibido por Milei, quien recientemente lo llamó "queridísimo 'Colo' Santilli" durante un evento, al describirlo como alguien que "sabe de temas de seguridad" y que lo hizo "exitosamente" como funcionario en la ciudad de Buenos Aires. "Gracias presidente Javier Milei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena", señaló.

Santilli publicó su tuit junto al mensaje oficial que comunicó LLA al conocer el fallo, luego de la abrupta renuncia de José Luis Espert, imputado en una causa por lavado de dinero y vinculado al empresario procesado por presunto narco, Fred Machado.

"La Cámara Nacional Electoral ha resuelto que Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a Diputados Nacionales por La Libertad Avanza en las elecciones del próximo 26 de octubre. El fallo del juez Ramos Padilla era a todas luces escandaloso y contrario a derecho. Celebramos que la CNE haya subsanado su error", publicó LLA en su cuenta de X.

El fallo de la CNE

De esta manera, el partido de los hermanos Milei festejó que el máximo tribunal electoral haya desistido del planteo del juez federal Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que debía aplicarse el "movimiento natural ascendente" en la lista y que Reinhardt sea la candidata que encabece.

En cambio, para la CNE, Santilli será cabeza de lista porque debe aplicarse la Ley de Paridad de Género y el decreto reglamentario que dispone que los reemplazos "deben hacerse con personas del mismo género".

"Nuestro Poder Legislativo estableció, mediante la ley N°. 27.412, la paridad de género en ámbitos de representación política y determinó que 'las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente", manifestó el Tribunal.