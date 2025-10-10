A horas del rescate de EE UU, Milei anunció un acuerdo con OpenAI

El día después del salvataje del Tesoro de Estados Unidos, el presidente Javier Milei anunció junto a la empresa estadounidense OpenAI el lanzamiento de Stargate Argentina, que representa una inversión de 25.000 millones de dólares. De acuerdo al Gobierno, se trata de un proyecto "pionero de infraestructura de IA que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había admitido ayer que Milei se comprometió, a cambio, a alejarse de China y garantizar inversiones a empresas estadounidenses en recursos naturales.

Opena AI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención para colaborar en un proyecto de Data Center a gran escala que, según la Casa Rosada, será "capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW". También lo definió como "una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina".

Participaron por Open AI de la audiencia ChristopherLehane, Chief Global Aﬀairs Oﬃcer; Benjamin Schwartz, Managing Head of Infrastructure Policy and Partnerships; Nicolas Andrade, Head of Latin America Policy and Partnerships; Ivy Lau-Schindewolf, International Policy Lead y Mohammed Husain, Solutions Engineer.

Argentina, "ejemplo para la región"

El Tesoro anunció este jueves que intervino en el mercado de cambios local argentino y compró pesos, en una decisión inédita para la potencia del Norte. Además, confirmó un swap de 20.000 millones de dólares. El propio banco español fue quien informó sobre la venta de dólares en el mercado local “en nombre del Tesoro americano con el propósito de intervenir en el mercado de divisas”.

Tras el rescate inédito, Bessent reveló en una entrevista algunos de los términos a los que accedió a cambio el gobierno del presidente Javier Milei: "dejar a China afuera" y "la llegada de empresas privadas estadounidenses y su colaboración sobre tierras raras". El Secretario del Tesoro admitió concretamente que detrás de este rescate está también el objetivo de convertir al país en "ejemplo para la región".