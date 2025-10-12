Jorge Taiana protagonizó una reunión con trabajadores y referentes sindicales en la ciudad costera de Mar del Plata.

El candidato a diputado de Fuerza Patria Jorge Taiana protagonizó una reunión con trabajadores y referentes sindicales en la ciudad costera de Mar del Plata y realizó una fuerte crítica a la reforma laboral que busca impulsar el gobierno de Javier Milei.

A través de sus redes sociales, el exministro de Defensa sostuvo: “El Gobierno anunció una reforma laboral y tributaria sin abrir instancias de diálogo ni de construcción colectiva con los sectores que se verán directamente afectados: trabajadores, sindicatos y pymes”. “Se trata de una iniciativa que, en lugar de adecuar las leyes a los nuevos desafíos del mundo del trabajo, avanza en la quita de derechos conquistados, debilitando las condiciones laborales y profundizando la precarización”, aseveró.

A trece días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Taiana propuso avanzar en la modificación del sistema laboral que contemple nuevas formas de empleo y que integre el trabajo digital. Además, sostuvo que la diseñada por la administración libertaria “retrocede en derechos conquistados”. “La Argentina necesita una reforma laboral, sí, pero no una que retroceda en derechos, sino una que los amplíe. Una reforma que contemple las nuevas formas de empleo, el trabajo digital, las economías del cuidado y los desafíos de la automatización; que promueva la creación de empleo digno, con protección social, estabilidad y salarios justos”, subrayó.

Asimismo, contó: “Ayer, con los y las candidatas de Fuerza Patria nos juntamos en Mar del Plata para escuchar a los trabajadores. El país no puede avanzar sobre la base del ajuste y la desprotección”. “La verdadera modernización no consiste en flexibilizar al trabajador, sino en construir un marco laboral más justo, inclusivo y solidario, que impulse la productividad sin resignar derechos”, propuso y concluyó: “Solo una reforma progresiva, fruto del consenso social, podrá fortalecer el empleo y garantizar un futuro con dignidad para todos y todas”.

Finalmente, el rival de Taiana será Santilli

Luego del fallo del Juez Federal Alejo Ramos Padilla y el dictamen de dos fiscales, la Cámara Nacional Electoral revocó el sábado la sentencia del magistrado con competencia electoral de Buenos Aires y confirmó que Diego Santilli será quien reemplace a José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

A través del fallo de la CNE, los jueces firmantes cuestionan la aplicación del régimen vigente y las disposiciones que tutelan la igualdad de género en el ejercicio de los derechos políticos. "En este marco, nuestro país ha seguido los principios consagrados en el orden internacional de materia electoral y de partidos políticos que se pronuncian claramente en favor de una participación igualitaria y sin discriminaciones fundadas en meros prejuicios entre varones y mujeres", añadieron.