El rival no altera los planes de Taiana que piensa un cierre escalonado y sin debate en TN

El ex canciller Jorge Taiana, primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la decisiva provincia de Buenos Aires, tiene en su plan para el último tramo de la campaña recorridas por distritos del interior provincial para captar el descontento agropecuario con la gestión de Javier Milei, pero también le quedan por visitar algunos de los bastiones del peronismo en el Conurbano, claves para consolidar el voto que habilitó la amplia victoria en los comicios de septiembre. Taiana viene palpando un renacer de la identidad peronista, especialmente en un sector de la juventud, por lo que las celebraciones por los 80 años del 17 de Octubre cobrarán una mayor relevancia. Que sea Karen Reichardt o Diego Santilli quien encabece la boleta de La Libertad Avanza no le cambiaba nada: Taiana sólo aceptaría un debate en las condiciones que les planteó. Por ejemplo, ir al Hospital Garrahan a discutir de salud pública o a la Universidad Nacional de San Martín, en la que es docente, a intercambiar ideas sobre educación. Pero no irá al canal TN, donde esta semana dedicaron editoriales a acusarlo de las peores barbaridades.

Desde hacía varios días que en el peronismo bonaerense se habían hecho a la idea de que la Cámara Nacional Electoral tendría un comportamiento salomónico. Que fallaría de acuerdo a los deseos de la Casa Rosada y dejaría a Diego Santilli al frente de la lista de La Libertad Avanza, pero que no revertiría la decisión de no reimprimir las boletas porque eso pone en riesgo la realización de los comicios. Al menos, el primer vaticinio se cumplió tal como lo imaginaron aún antes de que el juez electoral Alejo Ramos Padilla se inclinara por Reichardt como el reemplazo lógico a la renuncia de José Luis Espert. Respecto a la reimpresión, que la Cámara haya devuelto la causa a la Junta Electoral por un "error técnico", lo volvía casi materialmente imposible. Para el lunes, faltarán apenas 13 días para el comicio. Sin reimpresión, la decisión respecto a Santilli quedaba en el terreno de lo simbólico porque en el cuarto oscuro los electores verán las caras de Espert y Reichardt.

De hecho, desde que se corrió Espert, Santilli ya venía actuando como cabeza de lista, dando entrevistas y compartiendo actos con Milei como hicieron en Mar del Plata. En lo único que podría modificar la ecuación sería si hubiera debate, terreno en el que la experiencia de Santilli podría marcar una diferencia con la debutante Reichardt. Sin embargo, desde el entorno de Taiana adelantaban que un eventual debate sería en las condiciones que planteó a través de las redes sociales, sobre temas y sitios específicos, con la plena convicción de que no se las van a aceptar. De lo que estaban convencidos era que de ninguna manera ir a debatir a TN. Taiana estaba indignado por los editoriales de esta semana del conductor Jony Viale en los que llamó "montonero" y "ladrón de vacunas", entre otras cosas.

"Como respuesta al escándalo narco de Espert quisieron ir por Jorge, como si fueran lo mismo. Querían hacer un 'uno por uno'", explicaban en su equipo. Taiana no quiso salir a responder a las acusaciones porque entendió que era una manera de darle mayor difusión y entrar en un juego que tenía más para perder que para ganar. Lo mismo con un debate en un lugar que evidentemente no es imparcial en la competencia electoral. Además, de acuerdo a la información que tenían en el equipo de campaña, tampoco habría debate entre los candidatos de la CABA. El que va arriba en las encuestas -Fuerza Patria en la PBA y La Libertad Avanza en la Capital- que, por otro lado, no suelen definir demasiado. A juzgar por algunas respuestas de Santilli en las entrevistas de estos días, tampoco se mostró demasiado hábil para es