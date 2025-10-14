Vanoli cuestionó el sometimiento de Milei con EE.UU.: "Hay una discusión por los minerales"

El ex director del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli cuestionó el sometimiento del presidente Javier Milei con el gobierno de Estados Unidos. "Lo que le importa a Estados Unidos tiene que ver con consolidar sus intereses permanentes, no Milei", expresó en El Destape 1070.

"Por supuesto que hay una discusión por los minerales, por las tierras raras, por las bases militares, por entender esta lógica que hay en la confrontación Estados Unidos - China, donde el abastecimiento de las materias primas y de los puertos son cruciales en la discusión mundial", agregó.

Vanoli consideró que "ya la opinión pública difícilmente le dé margen para una agenda maximalista, tan brutal en lo económico". "Me parece que hay un rechazo muy fuerte", siguió y añadió: "Lo que el propio Estados Unidos le está reclamando, entre todas las finalidades no financieras, es 'generá algún tipo de acuerdo con parte de la oposición'".