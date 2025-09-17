La poda al presupuesto universitario ya fue motivo de dos marchas multitudinarias -de las más grandes de los últimos tiempos- en 2024 y promete asegurar otra gran movilización este miércoles frente al Congreso cuando Diputados trate el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento. Por más que el Gobierno intente demonizar a la universidad pública con cuentos de ñoquis y demás, la institución mantiene una imagen positiva del 89% y un casi absoluto 94% la considera fundamental para el desarrollo del país. En base a eso, un 71,2% consideró que el veto perjudicaba la imagen de Milei.