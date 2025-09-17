Docentes, alumnos, médicos y pacientes confluirán con organizaciones sociales, políticas y gremiales en una nueva masiva Marcha Federal Universitaria contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. Desde las 13, los diputados realizarán una sesión especial dentro del recinto para rechazar la decisión presidencial, que deberá contar con dos tercios de los votos de la Cámara. En paralelo, comenzarán a congregarse frente al Congreso decenas de miles de personas para protestar a favor de estas dos leyes que buscan actualizar presupuestos y salarios.
En medio de una mega marcha, el Congreso trata universidades y Garrahan
Cobertura FINALIZADA - 23:59 | 17/09/2024
Será la tercera marcha universitaria contra el gobierno libertario. Si la oposición logra rechazar el veto con dos tercios de los diputados, su tratamiento pasará al Senado.
Hace 1 hora
Los argentinos valoran la universidad pública y esperan que los Diputados voten a favor
Una gran mayoría de los argentinos tiene una imagen positiva de la universidad pública y entienden que los diputados tienen que apoyar su presupuesto. Además, según un sondeo de Proyección, el veto perjudica a Milei.
La poda al presupuesto universitario ya fue motivo de dos marchas multitudinarias -de las más grandes de los últimos tiempos- en 2024 y promete asegurar otra gran movilización este miércoles frente al Congreso cuando Diputados trate el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento. Por más que el Gobierno intente demonizar a la universidad pública con cuentos de ñoquis y demás, la institución mantiene una imagen positiva del 89% y un casi absoluto 94% la considera fundamental para el desarrollo del país. En base a eso, un 71,2% consideró que el veto perjudicaba la imagen de Milei.
Hace 1 hora
La motosierra escondida: el plan de Milei para 2026 que no dijo en la cadena nacional
Una lectura más exhaustiva del proyecto de Presupuesto da cuenta de las trampas que le permitirán a Milei continuar en la práctica con la motosierra social, pese a los anuncios de aumentos para salud, discapacidad, universidades y jubilaciones.
El presidente Javier Milei, en medio de un discurso enfocado a calmar a los inversores, arrojó algunos números al azar sobre partidas vinculadas a la Salud, la Educación y los jubilados. Aseguró, sin mayores precisiones, que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla mejoras reales –es decir, descontada la inflación—en esas partidas. Sin embargo, sus afirmaciones, con una lectura más exhaustiva del proyecto, dan cuenta de las trampas que le permitirán en la práctica continuar con la motosierra social.
Hace 1 hora
Así seguirá el ajuste en pensiones por discapacidad, AUH y jubilaciones
Pese al aumento anunciado por Milei, el proyecto enviado al Congreso prevé una reducción del 13% en la cantidad total de titulares de las PNC por Invalidez.
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 que incluye un fuerte recorte en la cantidad de beneficiarios de pensiones por discapacidad, jubilaciones y AUH.
Javier Milei afirmó anoche que en el Presupuesto 2026 se les dará un aumento del 5% real a los pensionados por discapacidad. Pero este anuncio contiene una gran trampa (o dos): en verdad, esto se hará mediante un enorme recorte del 13% en la cantidad de beneficiarios totales. De hecho, la eliminación del total de titulares también alcanza, aunque más levemente, a la AUH y a las jubilaciones, entre otros ítems de la seguridad social.
Hace 1 hora
El Presupuesto pone en riesgo más de 4.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego
La reducción de aranceles que ratifica el Presupuesto 2026 puede significar un golpe letal al aparato productivo de los fueguinos. Después de diciembre, se puede reactivar uno de los conflictos sociales más pesados de este año.
En línea con su política contraria al desarrollo de la industria nacional, el proyecto del Presupuesto 2026 que envió el presidente Javier Milei al Congreso bajará los aranceles a celulares, consolas y electrónicos. La decisión profundiza la incertidumbre y pone en riesgo miles de empleos en Tierra del Fuego, provincia insignia para el sector.
23:48 | 17/09/2024
El Gobierno dejará de recaudar $ 27 billones por beneficios fiscales
El monto de los gastos tributarios estimados para 2025 alcanza los 27 billones de pesos, equivalentes al 3,54% del PBI, según el mensaje del Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.
23:15 | 17/09/2024
Revés para Milei: los municipios cobrarán los servicios junto con las tasas
El Juzgado Federal de Campana hizo lugar al pedido del municipio de Pilar. Freno a la Resolución de la Secretaría de Comercio e Industria.
22:38 | 17/09/2024
Escándalo de Ezeiza: los participantes pegaron el faltazo y hay cuarto intermedio
Solo se hizo presente en la reunión de Diputados Lourdes Arrieta, que tuvo un fuerte cruce con Silvia Lospenatto y María Eugenia Vidal. Salvo Beltrán Benedit, todos presentaron escritos. Cuarto intermedio.
20:38 | 17/09/2024
La SIDE informó en la Bicameral sobre los fondos reservados y reveló cuánto gastó
El titular Sergio Neiffert anticipó que en el Presupuesto 2025 incluyeron un aumento del 100% de los fondos y negó responder a las órdenes de Santiago Caputo.
El titular de la SIDE, Sergio Neiffert, expuso en la Bicameral de Inteligencia
19:28 | 17/09/2024
Milei y Caputo viajan a la Asamblea General de la ONU y, de paso, buscarán fondos
Aunque las negociaciones con el FMI están concentradas en Washington, Milei y Caputo podrían reunirse con altos funcionarios durante su visita a Nueva York.
17:51 | 17/09/2024
Universidades: preparan un paro y se cocina una nueva gran marcha
Después del anuncio de Javier Milei de un veto presidencial sobre la ley de financiamiento de universidades nacionales, los gremios de docentes y no docentes ya trabajan de forma articulada para una nueva marcha masiva.
17:46 | 17/09/2024
El Gobierno sólo garantiza el pago de intereses de la deuda
El Gobierno le compró al BCRA los dólares para pagar US$ 1.500 millones de intereses de la deuda en enero. Todavía no puede garantizar el pago de la renta por US$ 2.900 millones. El riesgo país en el subibaja
17:40 | 17/09/2024
Paoltroni sin apoyo y perdido en la política nacional
Luego de no encontrar lugar en el espacio liderado por Javier Milei, el legislador formoseño perdió todo tipo de fuerza política en el ámbito nacional.
16:04 | 17/09/2024
Adorni será ascendido, tendrá rango de ministro y cobrará 22 jubilaciones mínimas
El portavoz presidencial pasará de ser Secretario de Estado a ministro. Se oficializará en las próximas horas.
15:03 | 17/09/2024
Avanzada privatizadora: el Gobierno habilita a privados para debilitar a Intercargo
El Ejecutivo libertario establecerá las condiciones para que cualquier operador aerocomercial pueda brindar asistencia en tierra a aviones y pasajeros en los aeropuertos de todo el país. Dos objetivos: golpear a las empresas públicas y a su capacidad de hacer medidas de fuerza gremiales.
14:48 | 17/09/2024
Crisis de la UCR: De Loredo sostuvo que la sanción a los diputados es "ilegal"
En la previa de la reunión del bloque, el titular del mismo sostuvo que la decisión de la Convención Nacional de sancionar a diputados que acompañaron el veto de Javier Milei contradice "el corazón de la democracia que el partido siempre representó".
14:25 | 17/09/2024
El Gobierno se mete en la interna de la UCR en medio de los pedidos de expulsión
El partido suspendió a quienes apoyaron el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Se espera una áspera reunión de bloque y se abre un interrogante: ¿Los cooptará La Libertad Avanza?
12:41 | 17/09/2024
Ajuste de Milei: el 95% de los estudiantes terminan la secundaria sin saber matemáticas
El dato surge de un estudio elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral que también revela que solo el 34% en sexto año alcanza los conocimientos mínimos de Lengua.
Ajuste de Milei: el 95% de los estudiantes terminan la secundaria sin saber matemáticas
11:58 | 17/09/2024
El Destape cumple 6 años de periodismo comprometido: el editorial de Roberto Navarro
El Destape AM 1070 cumple 6 años en el aire. Roberto Navarro destacó la importancia de El Destape frente a medios de comunicación que esconden su verdadero propósito de ser "armas en manos de grandes empresarios".
11:20 | 17/09/2024
Luego del apoyo a Milei, Santa Fe profundiza los reclamos: "Cumplir con el pago"
El ministro de Economía provincial aseguró que, si el Gobierno nacional "cumple con el recorte de impuestos que prometió", Santa Fe no tendría "ningún inconveniente en recortar gastos". Sigue activo el pedido por las transferencias de la Anses.
07:15 | 17/09/2024
Un Milei golpeado enfrenta una multitudinaria marcha al Congreso contra los vetos
Tras los vetos del Gobierno, confluirán en el Congreso trabajadores de la salud, universitarios y jubilados. Adentro, los diputados decidirán si siguen avalando el ajuste de Javier Milei.
Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica y la oposición necesita el apoyo de dos tercios del recinto para que las leyes queden firmes. Afuera del Congreso, habrá una movilización, que se espera que sea masiva, en la que confluirán trabajadores de la salud, jubilados y la comunidad universitaria: habrá docentes, no docentes y estudiantes.