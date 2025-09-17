Los argentinos valoran la universidad pública y esperan que los Diputados voten a favor

La poda al presupuesto universitario ya fue motivo de dos marchas multitudinarias -de las más grandes de los últimos tiempos- en 2024 y promete asegurar otra gran movilización este miércoles frente al Congreso cuando Diputados trate el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento. Por más que el Gobierno intente demonizar a la universidad pública con cuentos de ñoquis y demás, la institución mantiene una imagen positiva del 89% y un 94% la considera fundamental para el desarrollo del país. En base a eso, un 71,2% consideró que el veto perjudicaba la imagen de Milei.

Los datos surgen de un sondeo realizado esta semana por la consultora Proyección, que dirigen Santiago Giorgetta y Manuel Zunino, en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados, en la que también se tratará el veto de Milei a la emergencia para el Garrahan. La mayoría de los consultados -el 53,1%- respondió tener una imagen "muy buena" de la universidad pública y otro 35,8% dijo que era "buena", totalizando un 89% de respuestas positivas contra el 8,5% de posiciones negativas. Ante un Gobierno entusiasmado con los modelos de países muy desiguales como Perú y Paraguay, para los argentinos el acceso a la universidad pública representa "igualdad de oportunidades" (63,