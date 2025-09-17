La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, más conocida como la ley Garrahan. La votación culminó con 181 votos a favor de rechazar el veto, 60 en contra y una abstención. De esta manera, esta nueva derrota del mandatario libertario y su ajuste debe pasar a ser discutido en el Senado.
El debate y la votación sucedió mientras los trabajadores del Hospital Garrahan, con el apoyo de sus compañeros del sector de la salud, participaban de una protesta frente al Congreso de la Nación. La marcha multisectorial tuvo la presencia también de trabajadores y estudiantes universitarios, además de la CGT y las dos CTA.
Las marchas por el Garrahan fueron en todo el país, tal como lo anunció Soy Garranah, la organización que nuclea a padres y madres de pacientes del hospital. "Esta marcha se da en el marco de un paro de muchos sectores: sanidad, sectores de la educación, del neumático, entre otros. Porque el Garrahan es federal, porque el Garrahan es causa nacional llenemos todas las plazas y calles de Argentina, por nuestros hijos y todos los niños y adolescentes", pidieron en un comunicado, en el que remarcaron lo federal de la protesta. En la misma publicación, anunciaron que habría varios puntos para marchar en Mar del Plata, Necochea, Pergamino, Chascomús, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y Chubut. "Vetaron al Garrahan, se mueve todo el país", sentenciaron los familiares de pacientes.
En la previa de la marcha, el secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, expresó. "Llenemos las calles. Por el Garrahan, por la universidad pública y para frenar en seco a un gobierno que perdió toda legitimidad para seguir ajustando".
Veto a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica: cómo votó cada diputado
- AJMECHET, SABRINA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes NEGATIVO
- ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- ARABIA, DAMIAN Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- ARAUJO, MARIA FERNANDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
- ARJOL, MARTIN Liga Del Interior Eli Misiones NEGATIVO
- BALLEJOS, NANCY Pro Entre Ríos NEGATIVO
- BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos NEGATIVO
- BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro Santa Fe NEGATIVO
- BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- CERVI, PABLO Liga Del Interior Eli Neuquén NEGATIVO
- CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
- EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco NEGATIVO
- GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos Tierra del Fuego NEGATIVO
- GIUDICI, SILVANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán NEGATIVO
- IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- MAQUIEYRA, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
- MARQUEZ, NADIA La Libertad Avanza Neuquén NEGATIVO
- MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
- MENEM, MARTIN La Libertad Avanza La Rioja NEGATIVO
- MILMAN, GERARDO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- MONTI, FRANCISCO Liga Del Interior Eli Catamarca NEGATIVO
- MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
- OROZCO, EMILIA La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
- PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego NEGATIVO
- PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan NEGATIVO
- PICAT, LUIS ALBINO Liga Del Interior Eli Córdoba NEGATIVO
- PIPARO, CAROLINA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy NEGATIVO
- QUIROZ, MARILU Pro Chaco NEGATIVO
- RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires NEGATIVO
- RODRIGUEZ MACHADO, LAURA Pro Córdoba NEGATIVO
- SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires NEGATIVO
- SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- SANTILLI, DIEGO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- SOTOLANO, MARIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- TORTORIELLO, ANIBAL Pro Rio Negro NEGATIVO
- TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut NEGATIVO
- VASQUEZ, PATRICIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro NEGATIVO
- YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires NEGATIVO
- ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
- BACHEY, KARINA ETHEL Pro San Luis ABSTENCION