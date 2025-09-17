Ley de Garrahan en Diputados: uno por uno, quién votó a favor y en contra del veto de Milei.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, más conocida como la ley Garrahan. La votación culminó con 181 votos a favor de rechazar el veto, 60 en contra y una abstención. De esta manera, esta nueva derrota del mandatario libertario y su ajuste debe pasar a ser discutido en el Senado.

El debate y la votación sucedió mientras los trabajadores del Hospital Garrahan, con el apoyo de sus compañeros del sector de la salud, participaban de una protesta frente al Congreso de la Nación. La marcha multisectorial tuvo la presencia también de trabajadores y estudiantes universitarios, además de la CGT y las dos CTA.

Las marchas por el Garrahan fueron en todo el país, tal como lo anunció Soy Garranah, la organización que nuclea a padres y madres de pacientes del hospital. "Esta marcha se da en el marco de un paro de muchos sectores: sanidad, sectores de la educación, del neumático, entre otros. Porque el Garrahan es federal, porque el Garrahan es causa nacional llenemos todas las plazas y calles de Argentina, por nuestros hijos y todos los niños y adolescentes", pidieron en un comunicado, en el que remarcaron lo federal de la protesta. En la misma publicación, anunciaron que habría varios puntos para marchar en Mar del Plata, Necochea, Pergamino, Chascomús, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y Chubut. "Vetaron al Garrahan, se mueve todo el país", sentenciaron los familiares de pacientes.

En la previa de la marcha, el secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, expresó. "Llenemos las calles. Por el Garrahan, por la universidad pública y para frenar en seco a un gobierno que perdió toda legitimidad para seguir ajustando".

